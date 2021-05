Karin is het Zeeuwse tintje aan het Eurovisie Songfestival

Alles is al opgenomen dus zelf is ze ook erg benieuwd hoe dat straks gaat klinken bij de eerste halve finale op dinsdag 18 mei.

Over de aankondigingen mag ze niks zeggen van de organisatie. Wel dat het veel energie en inlevingsvermogen kostte om te doen alsof ze een stampvolle uitzinnige zaal songfestivalfans in Ahoy toesprak. Ze mag er ook niet live bij zijn en gaat net als iedereen het Eurovisie Songfestival thuis vanaf de bank beleven.

Stem als handelsmerk

Karin van As is stemactrice, presentatrice en interviewer. Ze speelde in musicals en deed veel theaterwerk op maat, maar haar karakteristieke stem is haar beste handelsmerk. Ze is te horen in bedrijfsfilms, tekenfilms, commercials en campagnes zoals de invoering van de euro eind vorige eeuw. Ook presenteert ze al jaren een talkshow tijdens het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen.

Ze was jaren geleden de laatste in de reclame Zeeuws Meisje (foto: Karin van As)

Sinds een paar jaar heeft Karin samen met haar partner een 17e-eeuws huisje in de Sint Domusstraat in Zierikzee en pendelt ze heen en weer tussen haar huis in Amsterdam en Zierikzee. Het is bedoeling om uiteindelijk de randstad te verlaten en permanent op Schouwen-Duiveland te gaan wonen.

Iets doen voor het eiland

Ook op Schouwen laat van As van zich horen. Ze vindt dat als je er toch gedeeltelijk woont je ook wel iets voor het eiland kunt betekenen. Met de Stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland is ze bezig met het ontwikkelen van schrijvers gesprekken, ontmoetingen met bekende schrijvers. Dat moet gaan gebeuren in hotel Mondragon in Zierikzee met publiek en in samenwerking met een boekhandel. "Als het allemaal weer mag natuurlijk", besluit ze.

Ons bin zonnig

En wie héél goed kijkt herkent Karin misschien wel. Ze was het laatste Zeeuws Meisje voor de gelijknamige margarine in 1993. Ons bin zonnig was toen de kreet, bedoeld om van het zuunige Zeeuwse imago af te komen.