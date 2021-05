Huisartsenpost Walcheren verhuist per 1 juni

Zo ziet de nieuwe HAP eruit (foto: Omroep Zeeland)

De dienstapotheek - de apotheek voor avonden, nachten en weekenden - krijgt ook een plek in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Krooneveldweg. De nachtapotheek voor heel Zeeland is nu nog gevestigd in de Dreesstraat in Vlissingen.

Centrale ligging op Walcheren

De HAP verhuist vanwege de centralere ligging en betere bereikbaarheid van Middelburg voor veel inwoners van Walcheren. Voor de meeste Walcherse dorpen wordt de reistijd naar de HAP korter. Dat geldt ook voor patiënten die direct voor verder onderzoek worden doorgestuurd naar het ziekenhuis in Goes. Het ziekenhuis in Vlissingen heeft geen spoedeisende hulp meer.

Naar het nieuwe gezondheidscentrum 'Het Walchers Zorgknooppunt' verhuizen ook de Middelburgse huisartsenpraktijken De Dolfijn en Bruynzeel, Fysiotherapie Middelburg en Goes, verloskundigen Walchers Wonder, thuiszorgorganisatie Lelie Zorggroep en de opleidingsvoorziening Skillslab van zorgorganisatie Zorgstroom.