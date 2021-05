Eindelijk een daling: de Zeeuwse ziekenhuizen liggen minder vol met Covid-patiënten

IC-verpleegkundigen bij covid-patiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuizen snakten naar deze daling. Het is de eerste forse daling in deze derde golf. De afgelopen elf weken lagen er meer dan dertig patiënten in de ziekenhuizen.

Wel volle IC's

Het blijft druk op de IC's. In totaal zijn tien patiënten opgenomen op de intensive care. Deze derde golf 'is de golf van de IC', zei crisismanager Sjors van Lieshout eerder tegen Omroep Zeeland.

Adrz: 21 patiënten, zes op IC

In ziekenhuis Adrz in Goes liggen momenteel 21 coronapatiënten. vijftien van hen worden behandeld op de corona-verpleegafdeling, zes op de IC.

ZorgSaam: zes patiënten, vier op de IC

In Terneuzen liggen momenteel zes patiënten. Het laagste aantal sinds half februari. Vier patiënten worden verpleegd op de IC.

Ook in andere ziekenhuizen in de regio Zuidwest liggen Zeeuwse patiënten, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuis Bravis, waar veel Thoolse patiënten worden opgenomen. Het totale aantal Zeeuwse patiënten ligt in werkelijkheid dus hoger.

Het aantal patiënten in Zeeuwse ziekenhuizen die niet uit Zeeland komen daalt van zes naar drie; een teken dat ook in andere ziekenhuizen het aantal coronapatiënten afneemt en de overbelaste ziekenhuizen minder patiënten met elkaar hoeven uit te wisselen.