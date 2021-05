Gevangenismedewerkers fietsen 220 kilometer om geld persoonlijk te schenken: 'Het wordt een monsterrit'

"Het wordt een monsterrit. We vertrekken vanaf Middelburg en fietsen over de Zeelandbrug richting Rotterdam. Daar brengen we de cheque. Op de terugweg naar Middelburg fietsen we over de Oosterscheldekering. Uiteindelijk hebben we er dan 220 kilometer opzitten", legt Leon Nieuwenhuize van Torentijd uit.

Met behulp van medewerkers, familie en gedetineerden is er 9050,12 euro ingezameld: "Het is heel mooi dat iedereen een steentje heeft bijgedragen. Collega's hebben vogelhuisjes gemaakt en gedetineerden hebben ijsjes, pannenkoeken en Zeeuwse babbelaars verkocht in de zomermaanden."

Geld voor kinderthoraxcentrum

Dat geld wordt besteed aan het Kinder­thorax­centrum van het Sophia Kinderziekenhuis: "In dit centrum wordt veel onderzoek gedaan. Ook behandelt het centrum kinderen die ernstig ziek zijn en hoofdzakelijk problemen hebben aan het hart, de longen en andere organen in de buik", vertelt Nieuwenhuize.

Rond het middaguur kwamen ze aan in Rotterdam (foto: Hans Wolterman)

Voordat de cheque in Rotterdam was aanbeland, moest er eerst gefietst worden. Het regenachtige weer mocht de pret bij de start niet drukken: "De regen nemen we op de koop toe. Het is mooi als het lekker weer is, maar een beetje afzien mag ook wel. We hebben geld bijeen gebracht voor kinderen die ernstig ziek zijn, die hebben ook af en toe een zware dag."