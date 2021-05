Corné gaat voor een medaille op de Paralympics; Tessa hoopt nog op deelname

De Paralympics worden van 24 augustus tot en met 5 september gehouden.

Corné de Koning

Voor De Koning telt maar één doel in Tokyo. "Het zou een diepe teleurstelling zijn als ik geen medaille haal", zegt de roeier aan de rand van de Bosbaan in Amstelveen. Daar traint hij al zo'n acht jaar.

De Koning is er een paar dagen per week te vinden. Alles staat in het teken van de Paralympics, waar de 31-jarige Bevelander samen met Annika van der Meer uitkomt in de gemengde klasse.

Dominant

Het duo werd vier weken geleden in Italië onttroond als Europees kampioen door Groot-Brittannië. Het verschil was groot: negen seconden. "In 2016 was Groot-Brittannië paralympisch kampioen. Ze zijn nu zeker favoriet. Ze hebben 36 maanden niet geracet, maar hebben op het EK laten zien dat ze heel dominant zijn."

De Koning en Van der Meer waren de afgelopen jaren zeer succesvol met meerdere internationale titels. Nu moet het duo dus minimaal negen seconden goedmaken en daar werken ze hard aan. "We zijn nu met een aantal technische dingen bezig waardoor de boot straks sneller zou kunnen zijn. We moeten in de komende periode kijken of dat werkt."

Corné de Koning heeft een aangeboren beenafwijking. De Koning deed in 2016 in Brazilië ook al mee aan de Paralympics. Toen werd hij met Esther van der Loos vierde in de finale van de gemengde klasse,

De Koning is een ervaren Olympiër. Voor Tessa Baaijens (41) uit 's-Heer Hendrikskinderen zou het de eerste keer zijn.

Tessa Baaijens

Baaijens wil zich komende zomer nog kwalificeren voor de Paralympics. De kans is niet zo groot, zegt ze zelf. "De ploeg staat eigenlijk al vast, maar als ik hoger scoor dan die anderen, kunnen ze eigenlijk niet om mij heen."

Baaijens probeert met de achtjarige Happy Grace bij de zogenoemde observatie-wedstrijden in het nationale kader (kernteam) te komen.

Tessa Baaijens wil zich met Happy Grace nog kwalificeren voor de Paralympics (foto: Omroep Zeeland)

In juni en juli moet Baaijens twee keer een score van 72,5% halen om in de A-kader te komen. Dat maakt de kans op deelname aan de Paralympics groter.

Baaijens klopt nadrukkelijk op de deur. Bij internationale wedstrijden in Doha presteerde de amazone uit 's-Heer Hendrikskinderen al goed door een score van 72,9 te halen.

Potentie

Mocht het niet lukken om Tokyo te halen, richt Baaijens haar vizier op de Paralympics in Parijs in 2024. "Daarom heb ik Happy Grace gekocht. Ik weet dat ze potentie heeft. Het is fijn dat we er nu al bijzitten."

Tessa Baaijens liep in 2002 hersenletsel door een val van haar paard. Ze deed nog niet eerder mee aan de Paralympics, hoewel ze in 2012 (Londen) dichtbij deelname was.

Baaijens gaat dus voorlopig nog door. Maar om nog even terug te komen op Corné de Koning: hij weet nog niet wat hij na de Paralympics gaat doen. Sowieso moet hij op zoek naar een nieuwe roeipartner omdat Annika van der Meer na Tokyo stopt en voor haar maatschappelijke carrière kiest.

De Paralympics in Tokyo beginnen op 24 augustus en duren tot 5 september. Voor De Koning begint het toernooi op vrijdag 27 augustus.