Looddief actief in Terneuzen

De accommodatie van VV Terneuzen heeft twee dakterrassen. Tegen lekkage zijn die afgezet met loodslabben. De eerste inbraak was vrijdag- op zaterdagnacht, laat waarnemend voorzitter Ko Nieskens weten. "We hebben camera's hangen en kunnen zien hoe het gegaan is. Over een lengte van 45 meter is het lood afgesneden en meegenomen."

Vrijwilligers surveilleren

De voetbalclub had het vermoeden dat de dader nog eens terug zou komen. Eén vrijwilliger heeft 's nachts gepost, een andere heeft thuis de camerabeelden in de gaten gehouden. "Toen er beweging was te zien, is gelijk de politie gebeld. Helaas wist de dader toch nog te ontkomen", vertelt Nieskens.

Meer slachtoffers

Mogelijk is de dief op nog meer plekken geweest, want op het Facebookbericht van VV Terneuzen reageert iemand dat dat ook het geval is bij appartementen aan de Zeedijk.

De politie heeft nog geen compleet beeld van de looddiefstallen en zegt het verder uit te zoeken. De prijs voor een kilo lood bedraagt op dit moment 1,20 euro.