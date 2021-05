Máxima blaast vijftig kaarsjes uit: haar bezoekjes aan Zeeland in acht foto's

Een bezoek aan Zierikzee, twintig jaar geleden (foto: ANP)

Bij die ene keer bleef het zeker niet. De mooiste foto's van Koningin Máxima's bezoeken op een rij.

Máxima was meerdere keren in Zeeland voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Zoals deze keer in 2005 waarbij Nelson Mandela een Four Freedoms Award kreeg.

Nelson Mandela, Prinses Beatrix en Koningin Máxima (foto: ANP)

In 2010 vierde het Koninklijk Huis Koninginnedag in Zeeland. Het was het dertigjarig regeringsjubileum van haar schoonmoeder, toen nog Koningin Beatrix. Ze bezochten de plaatsen Wemeldinge en Middelburg.

Koninginnedag in Middelburg (foto: ANP)

In 2013 volgde Koning Willem-Alexander zijn moeder op. Daarna bezocht hij samen met Koningin Máxima alle provincies. In Zeeland kwamen ze naar Zierikzee.

Máxima tijdens het provinciebezoek in Middelburg (foto: Tim Adriaanse)

In 2014 opende ze het Centrum voor Onderwijsexcellentie van de University College Roosevelt.

Deze mooie close-up werd gemaakt door een royaltyfan (foto: Vivian Kramer)

In 2015 bracht het Koninklijk paar een streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Ze bezochten woonzorgcentrum de Blaauwe Hoeve, het Industrieel Museum in Sas van Gent, het natuurproject Waterdunen en aan het einde van de dag openden ze de Sluiskiltunnel.

Máxima en Willem-Alexander bij de getijdenduiker bij Waterdunen (foto: ANP)

In 2018 brachten ze nog een streekbezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Maximá in de haven van Bruinisse (foto: Vivian Kramer)

En tot slot: vorig jaar bezocht Máxima een camping in Oostkapelle en het Klimbos in Westenschouwen.