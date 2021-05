Opnieuw streep door ZLM Tour; wielerkoers afgelast

Dylan Groenewegen wint eerste etappe ZLM Tour in 2019 in Heinkenszand (foto: Orange Pictures)

Ook in 2020 ging de wedstrijd al niet door vanwege corona. De ZLM Tour zou van woensdag 9 tot en met zondag 13 juni worden gehouden.

Op woensdag 9 juni stond de eerste rit gepland tussen Kapelle en Wemeldinge. Een dag later zouden de renners van Veere naar Goes rijden met onder meer passages van de Oosterscheldekering, Zeelandbrug en de Kattendijksedijk. De andere ritten waren in Brabant en Limburg.

Geen vergunningen

Volgens organisator Libéma Profcycling is er alles aan gedaan om de vergunningen op orde te krijgen. "In totaal zouden we door vijf verschillende veiligheidsregio's rijden, zijn acht verschillende gemeentes start- en/of finishplaats en doorkruisen we in totaal meer dan dertig verschillende gemeenten", laat projectleider Niels Geven weten.

"Van al deze partijen moeten we een vergunning krijgen om te mogen fietsen. Binnen de huidige maatregelen mag er nergens langs het parcours publiek aanwezig zijn. Bij de start- en finishlocaties kon dit worden gerealiseerd, maar langs de route kon deze harde voorwaarde door niemand worden gegarandeerd waardoor we niet van alle partijen een vergunning krijgen. Dit maakt het onmogelijk om dit jaar de ZLM Tour te organiseren", aldus Geven.

Martin de Kok, organisator van de ZLM Tour (foto: Orange Pictures)

Het is erg jammer dat deze editie niet doorgaat

"Het is erg jammer dat deze editie niet doorgaat ondanks al het harde werken van zowel vrijwilligers, werknemers, partners, leveranciers en etappeplaatsen", zegt Martin de Kok, algemeen manager bij Libéma Profcycling.

Volgens de uit Lewedorp afkomstige De Kok wordt het routeschema grotendeels doorgeschoven naar 2022. "We blijven ons profileren als voorbereidingskoers voor de Tour de France en hopen dat de ploegen volgend jaar weer bij ons aan de start staan."