'Ik heb wel alles ingevuld, maar of het goed is dat weet ik niet.' De examens zijn weer begonnen

De leerlingen die in de gymzaal zaten hadden drie uur de tijd om de examens af te maken. Toch was een aantal een stuk eerder klaar. "Ik heb wel alles ingevuld, maar of het goed, is dat weet ik niet", zegt havist Sem Huiser. "Ik vond de laatste opdrachten best moeilijk. Er stonden lastige woorden in die ik moest opzoeken. Het begin ging wel goed dus ik ben benieuwd wat het cijfer wordt."

Zijn klasgenoot Tycho Poortvliet was positiever. "Op zich heb ik goed geleerd en ik was niet zenuwachtig. Ik ben wel blij dat de kop eraf is en het kan nu alleen nog maar meevallen", aldus Poortvliet..

Sven Lemsom zit klaar voor zijn examen (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar konden middelbare scholieren geen eindexamens maken vanwege de coronabeperkingen. Dit jaar moeten ze dus wel aan de bak. De overheid is de leerlingen wel tegemoet gekomen. Er is een extra periode waarin de examens worden afgenomen en er wordt soepeler omgegaan met de slagingseisen. Ook was er geld beschikbaar voor bijlessen omdat examenleerlingen een groot deel van het jaar maar beperkt naar school mochten komen.

Svetlana Raaijmakers uit 6 vwo heeft daar ook gebruik van gemaakt: "Ik heb bijles Engels gevolgd. Mijn leesvaardigheid is niet zo heel goed maar verder heb ik goede cijfers dus ik denk dat het wel goed komt hoor. Ik ben ook blij dat we examen mogen doen. Ik denk dat ze ons examen toch als wat meer volwaardig zien."

Volwaardig diploma

Ook Sven Lemsom doet vwo-examen: "Ik zie niet in waarom we de examens niet zouden moeten maken. Ik merk ook bij mensen die het vorig jaar niet gemaakt hebben, dat ze er een beetje verontwaardigd over waren. Andersom trouwens ook bij leerlingen die het dit jaar wel moeten. De situatie is natuurlijk niet zo heel anders dan vorig jaar. Je examen telt voor vijftig procent mee in je eindcijfer dus het kan goed of slecht gaan maar ik maak me geen zorgen."