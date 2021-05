Het dorp van Vlissingse Evelien maakt zich op voor een nieuw toeristenseizoen

Evelien Thielen in Oostenrijk. (foto: Omroep Zeeland)

"Je merkt het in dorp. Iedereen is voor de deur bezig, stoepjes vegen, alles poetsen, de bloemetjes komen weer aan het balkon, noem het maar op. Je ziet eindelijk weer beweging." Het dorp is voornamelijk afhankelijk van toerisme. "Bijna iedereen werkt in het toerisme. Ook de firma's die geen hotel of restaurant zijn, bijvoorbeeld bedrijven die tapijt leggen of meubels maken, zijn er van afhankelijk."

Eind deze week mag er weer overnacht worden in hotels. "Ze hopen dat er vooral weer Duitse toeristen komen."