Goese ontwerper werkte twee jaar aan songfestivaljurken

David Laport (foto: Barrie Hullegie voor Largo x David Laport)

David Laport heeft de de jurken voor presentatoren Chantal Janzen, Edisilia Rombley en Nikkie de Jager ontworpen. "Ik ben er al twee jaar mee bezig. We hebben drie volledige looks gemaakt, voor elke avond één. Heel erg leuk om te doen."

Honderden uren handwerk

De dames kregen inspraak bij het ontwerp. "Ik kom met een idee", zegt Laport, "daarna gaan we erover praten." Laport kan nog weinig zeggen over hoe de jurken eruitzien. "Wat ik wel kan zeggen is dat in de jurk van Nikkie meer dan 750 uur handwerk zit. Dus dat is best fors. En bij de jurk van Chantal hebben we zelf de stof getekend en geborduurd. De jurk is helemaal van a tot z gemaakt."

Voor Laport gaat een droom in vervulling. "Nederland organiseert eens in de dertig jaar het Songfestival. Dit wilde ik heel graag doen." Tijdens beide halve finales en de finale zit hij rustig in het publiek. "Tenzij er blinde paniek uitbreekt, dan moet ik in actie komen."

Het gesprek met David Laport in Goedemorgen Zeeland is hieronder te beluisteren:

