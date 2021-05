Geen vlag voor jarige Koningin bij Máxima in Terneuzen: 'Dit is ronduit beschamend!'

De bewoner die dit nog het meeste aangrijpt is de 84-jarige Ko Witte. "Op een dag als vandaag zie je in het hele rijtje van het stadhuis van Terneuzen tot hier overal vlaggen wapperen, behalve bij de Máxima. Ik vind dat ronduit beschamend!"

Al zeven jaar actie

Witte voert al meer dan zeven jaar actie voor de komst van een vlaggenmast. "Het gebouw werd in 2014 opgeleverd en al meteen dat eerste jaar heb ik een e-mail gestuurd aan de beheerder met de vraag of er niet een vlaggenmast kon komen. Pas in december van dat jaar kreeg ik antwoord. De beheerde stuurde mij dat er geen geschikte vrijwilligers voor gevonden waren om de vlag te hijsen op het dak. Maar wie zegt er iets over het dak? Ik wil gewoon een vlaggenmast voor de ingang!"

Ko Witte hang de vlag uit voor jarige Koningin Máxima, terwijl dat eigenlijk niet mag (foto: Omroep Zeeland)

Uit protest hangt hij al sinds dat eerste jaar - terwijl het eigenlijk niet mag - zélf een vlag op, binnenin het gebouw in het atrium. Die hangt voor zijn deur. "Eigenlijk mogen we volgens de regels niets aanbrengen in de algemene ruimte. Nou, ze moeten hem maar eens proberen weg te halen! Dan ga ik ervoor liggen."

Tweede vlag

En sinds vandaag hangt er een tweede vlag. "Ik keek vanmorgen en toen hing er ineens een tweede vlag! Ik weet van wie die is. En ik ben er heel blij mee", zegt Witte. Die medestander is Jan de Bokx. Samen met zijn vrouw Lenie de Bokx heeft hij vanmorgen ook een vlag opgehangen binnenin het atrium, ook al is het officieel niet toegestaan. "Andere jaren kwam er weleens een man dat controleren en dan moest alles worden weggehaald", zegt hij.

Jan en Lenie de Bokx hebben ook in het atrium 'illegaal' een vlag opgehangen voor Máxima (foto: Omroep Zeeland)

Desondanks heeft hij dus de vlag opgehangen. "En ik ben niet eens zo Oranjegezind hoor", zegt hij. "Maar dit is toch gewoon normaal?", vult zijn vrouw aan. "Het gebouw heet Máxima, dan is het toch logisch dat je een vlag wil ophangen?" Ze wilden in eerste instantie de vlag buiten uit het raam hangen, maar daarvoor is het weer te slecht. "Dan ligt de vlag voor je het weet de vlag halverwege Terneuzen."

'Tóch vlag bij de ingang'

Speciaal vanwege deze vijftigste verjaardag van koningin Máxima heeft Witte nóg een vlag opgehangen. Een klein vlaggetje, inclusief oranje lintje, prijkt nu voor het raam, boven de ingang van het gebouw. "Zo zie je als je naar binnen loopt tóch nog een vlag", aldus Witte. Zelf hoopt hij dat de beheerder zich nu eindelijk laat overreden om een échte vlaggenmast te plaatsen, zodat er volgend jaar een grote vlag bij de ingang wappert voor de koningin naar wie het gebouw vernoemd is.

Bewoner Ko Witte wil vlaggenmast voor Maxima