Marktkooplieden ontevreden over verplaatsen markt Domburg

De tijdelijke verhuizing is volgens wethouder Adri Roelse nodig om de horeca meer ruimte te geven om de terrassen uit te kunnen stallen. Zeer tegen de zin van Hofs, want volgens hem heeft de wethouder hem beloofd dat de markt in het centrum mag blijven. "Die afspraak komt hij niet na", aldus Hofs.

Onderzoek

Volgens wethouder Adri Roelse (DTV) was de afspraak dat de gemeente zou onderzoeken of er een nieuwe locatie dichtbij het centrum mogelijk was. Dat is niet gelukt. "In het centrum is geen geschikte locatie gevonden, dus moet de markt nu naar het parkeerterrein Traverse achter ons gemeentehuis." De proef duurt drie weken. "Ik heb alle begrip voor de horeca, maar de wethouder kan niet dezelfde plek aan mij en de horeca beloven", aldus Hofs.

Wethouder Adri Roelse (DTV). (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Hofs hebben zijn collega's extra personeel aangenomen en extra inkopen gedaan voor de weekmarkt. "Omdat we nu op dat parkeerterrein ver buiten het centrum moeten staan, denken wij dat er niemand komt en dus zijn die kosten allemaal voor niets gemaakt." Hij laat het er ook niet bij zitten: "Wij hebben een jurist in de arm genomen en die gaat kijken wat we nog kunnen doen richting de gemeente want dit kan natuurlijk niet zo maar!"