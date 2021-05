Opluchting en blijdschap bij sportscholen over heropening.

Robbert de Moor van Sportschool Delta in Terneuzen en Hulst treft voorbereidingen voor de heropening. (foto: Omroep Zeeland)

Zijn medewerkers zijn na het nieuws meteen begonnen de fitnessruimte in Hulst en Terneuzen weer in orde te maken: de apparaten op de juiste plek zetten, alle ruimtes in orde maken. De Moor: "Mensen kunnen weer komen sporten en ze kunnen zich ook weer aanmelden." Het is goed en ook belangrijk, zegt hij dat sporten binnen straks vanaf woensdag weer kan. "We kunnen mensen weer vitaler maken. We kunnen de vitaliteitsmotor weer opstarten."

Reserveren verplicht

Het was een lang en zwaar jaar voor De Moor en zijn collega's van de fitnessbranche. In februari deed hij nog mee aan een landelijke actie, omdat hij vond dat binnensporten kan op een veilige manier. Nu maakt hij zich op voor de opening op woensdag. De Moor mag maximaal dertig personen in dezelfde ruimte laten sporten, die onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Reserveren is van tevoren verplicht. Grotere groepslessen en wedstrijden voor volwassenen (achttien jaar en ouder) zijn nog niet toegestaan. Ook is publiek niet welkom.