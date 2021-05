Na vijf jaar weer gespetter in zwembad Arnemuiden

Ouders zijn opgelucht dat ze niet naar Vlissingen of Goes moeten rijden. Dat het zwembad om de hoek ligt, scheelt tijd en het kleinschalige van het zwembad vol met bekenden spreekt ze aan. De kinderen zijn daar vandaag niet mee bezig, want een allereerste zwemles is al spannend genoeg.

Ook ouders uit de omgeving van Arnemuiden hebben hun kind opgegeven voor de zwemles in het Julianabad. "We komen uit Middelburg", vertelt een ouder die op een bankje zit langs het zwembad. "Onze kinderen sporten al bij de korfbalvereniging in het dorp, dus we kennen het hier goed. En het mooie is dat papa hier ook als kind heeft gezwommen."

Actie

In 2016 sloot de gemeente het zwembad door financiële problemen. Er volgden jaren van strijd en acties voor behoud van het geliefde bad. In 2019 werd er tijdens een raadsvergadering nog een ultieme poging gedaan om het bad weer openen, maar zonder resultaat.

De stichting Behoud Julianabad kreeg uiteindelijk voldoende geld bij elkaar om het bad te privatiseren met hulp van onder meer Europees geld. Er volgde de afgelopen maanden een renovatie van 130.000 euro en vandaag zwommen de eerste kinderen in het bad.

Lekker warm

Zwemschool Arnemuiden heeft het gehuurd van de stichting en gaat er les geven en het bad beheren. Volgens Rody van Ruiten van de school, is het bad een aanwinst. "Met 28 graden is het lekker warm en zullen de kinderen het niet koud krijgen. En dan is er vandaag nog een zonnetje bij. Heerlijk."

De komende weken wordt er alleen nog lesgegeven. De bedoeling is dat in juni het bad weer open gaat voor recreatief zwemmen. Dan volgen er ook lessen in aquarobics.

