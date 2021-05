Goedemorgen. Thermphos-terrein overgedragen en zwemmen kan weer in Arnemuiden

De eerste ruiterroute van Zeeuws-Vlaanderen is een feit. De route is ongeveer 25 kilometer lang en loopt door een deel van het West-Zeeuws-Vlaamse landschap, waaronder Waterdunen en de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet. De gemeente Sluis betaalt mee aan de route, die buitenritten voor ruiters veiliger moeten maken. Met Hulst en Terneuzen wordt overlegd om er een veilig ruiternetwerk van de maken.

Het zwembad van Arnemuiden is na vijf jaar weer in gebruik. In 2016 ging het Julianabad dicht vanwege financiële problemen. Een groep mensen uit het dorp voerde actie en zamelde geld in om een heropening van het populaire bad mogelijk te maken. Met succes. Afgelopen maanden is het bad gerenoveerd en gisteren was de eerste zwemles.

De eerste zwemles in het Julianabad in Arnemuiden. (foto: Omroep Zeeland)

Op de Lange Jan in Middelburg zijn vier slechtvalkkuikens uit het ei gekropen. De oudste van de jonge vogels is inmiddels twee weken oud, laat de gemeente Middelburg weten. Al jaren broedt een slechtvalkkoppel in een grindbak bovenin de Lange Jan. Twee jaar geleden kwam er een slechtvalk uit het ei, vorig jaar twee en nu vier. Het broedsucces komt onder meer doordat er tijdens het broedseizoen niet wordt gevlagd.

De vier slechtvalkkuikens op de Lange Jan. (foto: Gemeente Middelburg)

Er is vanochtend eerst vrij veel bewolking met een paar buien, maar al vrij snel komen er enkele opklaringen bij. Vanmiddag zijn er ook opklaringen, landinwaarts is dan nog een bui mogelijk. Het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden, bij een matige wind uit west tot noordwest. Vanavond en vannacht neemt de kans op een bui vanaf zee weer toe. En morgen is daarna ook wisselvalliger dan vandaag, met verspreid enkele regen- of onweersbuien. Donderdag is een vrijwel droge dag met meer zon, maar de middagtemperatuur verandert weinig.