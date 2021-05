Eerste stuk veilige ruiterroute ligt in Sluis

Het ruiterpad gaat door een deel van de Verdronken Zwarte Polder (foto: Omroep Zeeland)

Dat de gemeente Sluis nu meewerkt in het project om een veilige ruiterroute te realiseren, is een droom die uitkomt voor initiatiefnemer Monique van der Werff, voorzitter van Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen.

Rug gebroken

"In 2014 was er nog geen sprake van veilige ruiterroutes. Een ruiter heeft toen de rug gebroken, nadat er een aanrijding was met een wielergroepje. Toen dacht ik: er is ruimte genoeg, dus waarom kan er geen veilige ruiterroute komen in Zeeuws-Vlaanderen?" Maar dat kost geld en tijd en in de tussentijd werd ook de Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen opgericht.

De ruiters en hun paarden moeten vaak over wegen rijden waar ook veel ander verkeer komt (foto: Omroep Zeeland)

Ruiternetwerk

"Ruiters hebben behoefte aan veilige buitenritten. Dus met de komst van deze route is de droom uitgebouwd", zegt Van der Werff. "We willen nu ook in de gemeente Hulst en Terneuzen veilige routes hebben." De gesprekken met beide gemeenten zijn inmiddels gepland en er wordt gewerkt aan een projectplan. "Maar het kost allemaal veel geld en om dat bij elkaar te krijgen, wordt het plan gemaakt." Als de routes er komen, dan worden ze aan elkaar verbonden en ontstaat er een Zeeuws-Vlaams ruiternetwerk.



De Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen heeft inmiddels honderd leden, waardoor er financieel meer ruimte komt om de ruiterroutes uit te breiden. "Zaterdag houden de Pinkster-Pannenkoekrit vanaf Hof Het Zuiden in Nieuwvliet en daarmee hopen we meer geld in het laatje te krijgen", besluit Monique.