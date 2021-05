Middelburger Jurry al jaren kind aan huis bij songfestival

Jurry Joosse (derde van links) op Eurovisie Songfestival in Rotterdam (foto: Omroep Zeeland)

Maar zes keer bij het Songfestival? Er zijn toch maar twee halve finales en een finale? "De hele show wordt een dag van tevoren al een keer helemaal opgevoerd", legt Joosse uit. "Die wordt ook opgenomen voor het geval er bij de live-uitzendingen iets misgaat."

De halve finale die vanavond in Rotterdam op het programma staat, heeft Joosse dus al gezien. "Het is een goede, spectaculaire show", verklapt hij alvast, "echt iets waar Nederland trots op kan zijn."

Positieve vibes

Joosse bezocht songfestivals van Lissabon tot Tel Aviv. Ondanks het feit dat het dit jaar vanwege corona anders is dan in andere jaren - het publiek bestaat deze editie volledig uit Nederlanders en iedereen wordt dagelijks getest - blijft de belangrijkste kwaliteit van het songfestival, de sfeer, volgens Joosse overeind. "Die is weer heel positief."

Lekker uitgeslapen

Op de vraag hoe hij het volhoudt, zes keer in één week naar het songfestival, antwoordt Joosse dat die opgave dit jaar niet zo groot is. Behalve dat het voor een liefhebber als hij zes keer genieten is, zijn er dit jaar geen afterparty's, dus er is meer nachtrust dan in voorgaande jaren. "Maar vraag het me zondag nog een keer", besluit hij lachend.

