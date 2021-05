Nu ook versoepelingen betaalde seks: 'Mensen zijn er echt aan toe'

Erotheken, seksshops en bordelen mogen vanaf morgen weer open. (foto: ANP)

De Nederlandse seksclubs, erotheken en bordelen zijn lang gesloten geweest. "Bij de eerste lockdown waren we drieënhalve maand dicht en nu zijn we al sinds half december gesloten", legt De Jong uit.

Het was ontzettend stil dus. Stilte die na in het vooruitzicht gestelde versoepelingen telkens werd verbroken door enthousiast telefoongerinkel. "Na elke persconferentie of bericht in de media belden er klanten met de vraag wanneer ze weer in onze winkel, bioscoop en bij de dames terechtkunnen."

Seks in de schaduw

De seksbranche is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de horeca en de reisbranche een beetje in de schaduw gebleven tijdens de lockdowns. De Jong weet hoe dat komt. "Er wordt weinig gesproken over sekswerk. Je zegt niet zo makkelijk tegen je buurman dat je gisteren nog even in het bordeel bent geweest."

Voor de situatie van de sekswerkers bestaat bovendien een chronisch tekort aan aandacht in Den Haag, zo vindt De Jong. "Het wordt nooit genoemd. Dat steekt."

'Mensen zijn eraan toe'

"Kan het weer, kan het weer", klinkt het volgens De Jong de afgelopen week keer op keer aan de andere kant van de lijn. "Mensen zijn er echt aan toe. En dan zijn er de vaste bezoekers, die missen als het ware hun vriendinnetje. Dat klinkt misschien raar omdat het betaald is, maar veel klanten hebben echt een band met de dames."

De sekswerkers zelf staan ook te popelen. "Die hebben maanden en maanden zonder inkomen gezeten. Maar er was voor hen geen tegemoetkoming. Terwijl het écht werk is; ze staan gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en betalen belasting."

