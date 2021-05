'Hoge besmettingscijfers Tholen niet het gevolg van kerkbezoek'

Burgemeester Marleen Sijbers van Tholen: "Ik kan niet in de huiskamers kijken." (foto: Gemeente Tholen)

Als je kijkt naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - waar het RIVM mee rekent - zijn er weinig Nederlandse gemeenten die bij Reimerswaal en Tholen in de buurt komen. Beide gemeenten hebben dan ook een abonnement op de landelijke top 10. Helaas geen hitnotering om trots op te zijn.

Moeilijke weg terug

"We hebben vermoedens wat betreft de oorzaken", zegt de Thoolse burgemeester Marleen Sijbers. "Als er sprake is van veel besmettingen en de maatregelen worden wat minder streng en misschien ook wat minder streng nageleefd, merk je dat de weg naar minder besmettingen heel moeilijk is."

"Een tweede oorzaak is dat de bevolking van Reimerswaal en zeker ook Tholen relatief jong is. Dat betekent dat er minder mensen gevaccineerd zijn. Oorzaak nummer drie is dat we grotere gezinnen hebben. Gevolg: als er eenmaal sprake is van een besmetting, worden heel makkelijk meer mensen geïnfecteerd."

Kerkbezoek

De verhalen dat de vele besmettingen een gevolg zijn van kerkbezoek - er wonen veel gelovigen in Tholen en Reimerswaal - kloppen niet, zegt Sijbers. "Als je kijkt naar het bron- en contactonderzoek van de GGD, is de conclusie dat je daar op dit moment geen verband tussen kunt leggen."

Compliment aan Tholenaren

Het enige wat Sijbers zegt te kunnen doen is hameren op het naleven van de regels. "Maar ik kan niet in iemands huiskamer kijken. Uit onderzoeken blijkt dat het nalevingsgedrag landelijk gezien toch wel wat minder geworden is in de de loop van deze crisis. Aan de andere kant moet ik de bewoners van Tholen een compliment maken. Er is hier meer toezicht en handhaving, maar toch zien wij weinig overtredingen, ook niet op dagen dat het mooi weer was."

Medewerkers van de GGD met een coronatest (foto: ANP)

Burgemeester José van Egmond van Reimerswaal zei eerder te vermoeden dat de besmettingen in haar gemeente vooral veroorzaakt worden door gezinnen die het virus verspreiden op school, in de kerk en op het werk. "Wij denken samen met de GGD dat de gezinnen de grootste en belangrijkste bronnen van de besmettingen zijn."

