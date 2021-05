Zeeuwse gezondheidszorg zoekt duizend mensen

Het Werkplein, een website van het UWV. (foto: ANP)

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die zich baseert op uitkeringsinstantie UWV. De gezondheidszorg (inclusief de welzijnszorg) is in Zeeland de belangrijkste sector als het gaat om werkgelegenheid. In het eerste kwartaal van 2020 stonden er in de kaartenbak van het UWV nog afgerond 900 banen open, in de eerste drie maanden van dit jaar waren het gemiddeld duizend.

Belangrijkste sectoren

In onderstaande grafiek kun je de ontwikkeling van de vacatures in de vier belangrijkste economische sectoren bekijken. De gezondheidszorg laat een voortdurend stijgende lijn zien. Ga met de muis over de lijnen om de cijfers per jaar te zien.

Ook de horeca is in Zeeland een sector met (vaak) veel vacatures. Maar omdat die bedrijfstak in onze provincie sterk seizoensgebonden en hier alleen de cijfers over het eerste kwartaal worden getoond, is de horeca er nu uit weg gelaten.

Forenzen zijn geen optie

Om de vacatures in Zeeland te vervullen is het zoeken naar mensen in buurprovincies om ze als forens hier naar toe te laten komen vermoedelijk geen optie. In de gezondheidszorg in Noord-Brabant zijn er 4.900 vacatures en in Zuid-Holland zelfs 8.900.