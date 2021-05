Thoolse moeder: 'Meer aandacht en erkenning voor jonge ex-coronapatiënten nodig'

"Wij zijn coronavriendinnen." Ze kunnen er gelukkig nog een grapje over maken. Senna Bijkerk (17) en Emma van de Graaff (17) uit De Heen (net over de grens in Brabant) hebben elkaar ontmoet op de Facebookgroep van Simone, de moeder van Senna, voor ex-coronapatiënten tussen de 15 en 25 jaar.

Senna en Emma zien elkaar nu ook fysiek, maar het begon online, in die speciale Facebookgroep. Ze hebben veel dezelfde klachten, dezelfde problemen. Ze hebben allebei Covid-19 gehad en kampen een half jaar later nog steeds met de gevolgen van de longziekte.

Senna is op advies van haar ergotherapeut aan het puzzelen, als afleiding (foto: Omroep Zeeland)

Vermoeidheid, soms extreem, een brok in de keel, spier- en gewrichtspijn, halverwege de zin al niet meer weten wat je wil vertellen. Het zijn voorbeelden van problemen waarmee Senna en Emma te kampen hebben. Senna kan maximaal een uur online les volgen. Emma kan dit jaar geen examen doen.

Senna volgt een hbo-opleiding communicatie. "Ik neem de online lessen op. Soms komt er niks bij me binnen en probeer ik het later opnieuw." Waar leeftijdsgenoten uitkijken naar 'gewoon weer een dag naar school' maakt het Senna letterlijk benauwd. "Ik weet niet of ik een hele dag naar school aankan."

Op de wc bijkomen

Ze heeft een bijbaantje bij de supermarkt. Na een uur werken moet ze op de wc bijkomen van alle prikkels en geluiden. "Ik maak een schema samen met mijn ergotherapeut wanneer inspanning en wanneer ontspanning."

Moeder Simone hoopt dat er meer aandacht komt voor de jonge doelgroepen. "Het gaat niet alleen om oude patiënten die klachten houden, dat zie je hier wel."

Een deel van de mensen houdt na een coronabesmetting langdurig klachten. Dat wordt Long Covid genoemd. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na een infectie met Covid-19 aanhouden. Mensen met Long Covid hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Volgens een eerste schatting heeft maximaal een op de vijf personen vier of vijf weken na een positieve test nog klachten. Dat aantal neemt verder af twaalf weken of langer na de besmetting. C-support informeert, adviseert en ondersteunt Covid-19-patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. De organisatie doet dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bron: RIVM

Na de opnames zitten de meisjes allebei op de bank. Ze zijn op, moe, uitgeteld. Op de tafel ligt een puzzel van 1.000 stukjes waar Senna op goede dagen met haar vader aan werkt. "De ergotherapeut zei dat ik als ontspanning niet alleen op de bank moet liggen. Op goede dagen houd ik het even vol, op slechte dagen gaan de stukjes zweven en zie ik ze niet meer helder."

Twee stappen vooruit

Waar je een andere 17-jarige zonder gêne naar de toekomst vraagt, voelt het bij Senna en Emma ongemakkelijk. Ze hopen dat de revalidatie hen vooruit helpt. "Twee stappen vooruit, soms ook weer twee terug", zegt Emma met een flauw lachje om haar lippen.