Jean-Paul de Bruijn neemt met pijn in biljarthart (voorlopig) afscheid van Zuid-Korea: 'Geweldige ervaring'

Het is een beslissing die hij weloverwogen, maar met pijn in zijn hart heeft genomen, vertelt De Bruijn. "Ik koesterde lang de hoop dat de PBA de wedstrijden wat meer zou spreiden over het seizoen." Dat gebeurde uiteindelijk niet en daarom besloot De Bruijn na overleg met het thuisfront in Hulst af te zeggen. "Vanwege de strenge regels rond corona zou ik heel vaak in quarantaine moeten."

Superster in Seoel

Hierdoor is De Bruijn komend seizoen niet actief in biljartbolwerk Zuid-Korea. Twee jaar geleden ging voor Zeelands beste biljarter een droom in vervulling, toen hij in Azië de kans kreeg zijn sport als volwaardig prof te gaan uitoefenen. "Het was een ervaring die ik voor geen goud had willen missen."

Als het straks weer kan, hoop ik wedstrijden in België, Duitsland en Denemarken te gaan spelen." Jean Paul de Bruijn

"De sport leeft er enorm. Het wordt de hele dag op televisie uitgezonden." De Hulstenaar waande zich in miljoenenstad Seoel soms een superster. "Dan liep ik naar mijn hotel en kwam er een taxi naast me rijden. Die chauffeur stond er dan op dat ik kosteloos bij hem zou instappen."

Voorlopig blijft de 56-jarige De Bruijn in Hulst, waar het voor hem allemaal begon. "Maar als het straks weer kan hoop ik toernooien in België, Duitsland en Denemarken te gaan spelen."

Blijdschap in Sluiskil

Het nieuws dat The King dit seizoen niet in de PBA speelt werd met gejuich ontvangen in Sluiskil. Het stelt De Bruijn namelijk in staat terug te keren bij Dallinga.com, dat actief is in de Eredivisie driebanden. "Daar zijn ze erg blij mee, want anders hadden ze een andere speler moeten aantrekken. Ik ben blij dat ik er weer bij kan zijn."

Biljarter Jean-Paul de Bruijn (foto: Henry Thijssen)

Daarnaast zal hij bondswerkzaamheden gaan verrichten. Op dit moment begeleidt hij onder meer Joey de Kok uit Lewedorp, die onlangs op het NK hoge ogen gooide. "Zulke gasten probeer ik dan iets van mijn kennis en ervaring mee te geven."

Geen gesloten boek

Toch is het boek Zuid-Korea voor hem nog niet gesloten. Zeker als straks de competitie weer van start gaat, zal het weer gaan kriebelen. "De contacten met Korea blijven. Ik heb daar een sponsor die enorm veel voor me heeft betekend. Wat nu niet is, kan in de toekomst nog."