'De meeste coronapatiënten herstellen niet volledig'

Revalidatie-arts Sacha Groeneweg. (foto: Omroep Zeeland)

Uit schattingen blijkt dat één op de vijf personen na een maand nog altijd klachten heeft. Revalidatiearts Sacha Groeneweg en haar collega's van Revant in Goes behandelen op dit moment ongeveer twintig patiënten die terugkomen van corona. In totaal hebben ze al zo'n tachtig mensen behandeld.

"Ik denk dat die één op de vijf zelfs nog een onderrapportage is", zegt Groenweg in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Volgens mij hebben we nog maar een deel van de patiënten gezien. Daarnaast revalideren er ook wel mensen met Covid bij ons die een andere diagnose kregen. Die hebben dan bijvoorbeeld in corona-tijd een herseninfarct gekregen."

Hartstikke moe

Veel mensen die corona hebben gehad zijn hartstikke moe en hebben concentratieproblemen. "Dat is een typisch beeld. Aan de ene kant de fysieke beperkingen zoals conditieverlies, beperkte belastbaarheid en longproblemen. Daarnaast hebben veel patiënten cognitieve klachten; ze kunnen de aandacht er niet bij houden en hebben last van geheugenproblemen."

Veel mensen die corona hebben gehad zijn hartstikke moe en hebben concentratieproblemen. (foto: Omroep Zeeland)

Omdat Revant vrij intensieve therapie biedt, komen bij Groeneweg en haar collega's de relatief fittere ex-corona-patiënten terecht. "Ze zijn gemiddeld tussen de 40 en 70 jaar oud. Maar we hebben ook al iemand van 19 behandeld." Als revalidatiearts brengt Groeneweg in kaart wat de problemen zijn. Aan de hand daarvan krijgt de ex-Covid-patiënt een behandeling op maat.

Klachten chronisch?

Het is nu nog lastig om met zekerheid te zeggen of mensen die corona hebben gehad de rest van hun leven klachten houden. Het bestaat immers nog maar zo kort. "Maar we zien echt wel mensen bij wie met name de cognitieve klachten lijken blijven te bestaan."

De meeste mensen die Revant heeft behandeld zijn dan ook niet volledig hersteld, vertelt Groeneweg. "Mensen krijgen van ons de handvatten mee om weer verder op te bouwen qua werk of andere doelen. Veel gaan nog met klachten de deur uit. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat mensen weer terug in hun oude leven stappen, maar ja..."

Nieuwe golf

Groeneweg verwacht het komende jaar ondanks de vaccinaties nog veel ex-corona-patiënten te zien. "Wij zien ze sowieso vaak pas een tijd nadat ze corona hebben gehad. Vaak mensen die het gewoon thuis gehad hebben en vervolgens denken: even herstellen, dan kan ik de hele wereld weer aan. Wij zien ze als die opbouw vervolgens uitblijft en ze dus vastlopen. Ik denk eerlijk gezegd dat wij het grootste deel van onze patiënten nog moeten gaan krijgen."

Luister hier naar het gesprek met revalidatiearts Sascha Groeneweg in De Zeeuwse Kamer:

