Waarom BLØF voor België juicht tijdens het Songfestival: 'De twaalf punten uit Zeeland hebben jullie sowieso binnen'

Liveoptreden van BLØF en Geike bij uitzending Lage Landenlijst vanuit Zoutelande in 2018. (foto: Omroep Zeeland)

Het heeft allemaal met Hooverphonic te maken, de band die België naar het Songfestival stuurt. Zangeres Geike Arnaert keerde eind vorig jaar terug bij band. Eerder was ze van 1997 tot 2008 zangeres bij Hooverphonic.

Succes in Nederland en België

Toch zal Arnaert in Nederland vooral bekend zijn vanwege haar samenwerking met BLØF. Op het nummer Zoutelande, dat de band vier jaar geleden uitbracht, is ook de Vlaamse zangeres te horen. Die samenwerking werd een succes in Nederland én België. Het nummer stond op één in de Nederlandse Top 40 en verdween pas vorig jaar uit de Vlaamse Top 50.

In aanloop naar de halve finale moedigt Paskal Jakobsen de Belgische deelnemer nog eens aan. "Wij zijn fan van het eerste uur en we hopen dat je verschrikkelijk hard gaat winnen. Nou ja, het zou ook wel leuk zijn als Nederland wint, maar toch vind ik het wel leuker als jij wint", zegt hij in een filmpje op Instagram.

De band gaat ervanuit dat heel de provincie hoopt op een plek in de finale. "De twaalf punten uit Zeeland hebben jullie sowieso binnen", staat bij het filmpje geschreven.

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival wordt vanavond vanaf 21.00 uur uitgezonden op NPO1. Hooverphonic is als elfde deelnemer aan de beurt. De band hoopt met het nummer The Wrong Place de finale te halen.

Als veertiende deelnemer is Samira Efendi uit Azerbeidzjan aan de beurt. Het nummer dat zij zingt, is geschreven en geproduceerd door Tony Cornelissen uit Burgh-Haamstede.

Omdat Duncan Laurence de vorige editie van het Songfestival won, is Nederland gastland. Daarom is deelnemer Jeangu Macrooy verzekerd van een plek in de finale.

