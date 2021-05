Stijging geregistreerde coronagevallen, mogelijk door computerstoring

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Twee personen werden het afgelopen etmaal in het ziekenhuis opgenomen. Zij komen uit de gemeenten Goes en Schouwen-Duiveland. Niemand is in de afgelopen 24 uur overleden aan het coronavirus.

De meeste nieuwe besmettingen komen uit Reimerswaal. In de gemeente zijn 22 geregistreerde besmettingen. Tholen volgt met 17 nieuwe besmettingen. In de gemeente Kapelle zijn geen nieuwe positieve tests gemeld.

Coronabesmettingen per gemeente

Gemeente vr 14 mei za 15 mei zo 16 mei ma 17 mei di 18 mei Borsele 3 4 2 2 1 Goes 11 16 8 12 13 Hulst 6 2 6 0 5 Kapelle 2 2 5 2 0 Middelburg 10 8 15 11 11 Noord-Beveland 1 2 4 2 1 Reimerswaal 19 25 24 12 22 Schouwen-Duiveland 13 8 13 10 11 Sluis 4 4 3 3 2 Terneuzen 14 9 10 6 15 Tholen 25 19 31 13 17 Veere 1 3 3 1 1 Vlissingen 12 11 7 7 15 Totaal Zeeland 121 113 131 81 114

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat de zevendagenlijn van Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland daalt. Het aantal besmettingen op de Bevelanden blijft nagenoeg gelijk.

Reimerswaal en Tholen

Als je kijkt naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - waar het RIVM mee rekent - zijn er weinig Nederlandse gemeenten die bij Reimerswaal en Tholen in de buurt komen. Beide gemeenten staan in de landelijke Top 10. De Thoolse burgemeester Marleen Sijbers heeft een vermoeden hoe dat komt. "Als er sprake is van veel besmettingen en de maatregelen worden wat minder streng en misschien ook wat minder streng nageleefd, merk je dat de weg naar minder besmettingen heel moeilijk is", aldus Sijbers.