Yerseke zet de bloemetjes buiten... in een boot op een rotonde

Metaalhandel Hoebeke uit Yerseke vond het metalen bootje, heeft hem opgeknapt, geschilderd en gratis op de rotonde geplaatst: "De kajuit is eraf geslepen, er is een mast opgemaakt en er is een kor op gezet", legt Sinke uit.

Wethouder Maarten Both (SGP) is blij met de boot: "Yerseke is een belangrijk dorp als het gaat om schaal- en schelpdieren. Er is dan niks mooiers om hier een bootje te hebben liggen. Het hoort gewoon bij het dorp."

Bloembakboot

De boot wordt een bloembakboot: "Er wordt grond in gestort en er komen mooie bloemen in. We hopen dat we dan weer wat jaren vooruit kunnen", vertelt Both.