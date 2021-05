Verdachte drugslab Ossenisse blijft langer in voorarrest

Grondstoffen voor synthetische drugs (foto: Landelijke Eenheid)

Het wordt de man zwaar aangerekend dat hij in het XTC-lab was, latex handschoenen aan had en vervolgens niet wilde praten over de reden van zijn aanwezigheid daar. Twee andere verdachten zijn eerder al wél geschorst tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt.

Zwijgrecht

De officier van Justitie vindt dat de verdachte in ieder geval tot 13 augustus in voorarrest moet blijven zitten. Op die dag is de volgende pro-forma zitting. Dat de verdachte mogelijk meewerkte aan een "lucratieve business" wordt zwaar gewogen. "Ook het zwijgrecht waar hij zich op beroept, pleit niet voor hem."

Een keer eerder

De advocaat van de verdachte zei dat de man de afgelopen tien jaar één keer eerder een delict gepleegd heeft met softdrugs en dat de kans op herhaling niet zo groot is. Ook gaf hij aan niet te begrijpen waarom de andere twee verdachten wél zijn vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak en zijn cliënt niet. In de uitspraak van vandaag van de rechtbank bleek dat de persoonlijke omstandigheden van de andere twee tot die schorsing hebben geleid.

Loods dicht

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst besloot in april dat de loods waar het drugslab zat een jaar gesloten moet blijven omdat er sprake is van 'verzwarende omstandigheden'. Het ging volgens hem om grootschalige productie waarbij sprake is van een professionele aanpak.

Oprollen van drugslab (foto: Omroep Zeeland)

In maart werd uit politiecijfers duidelijk dat Zeeland hoort bij de provincies waar het aantal opgerolde drugslaboratoria het meest is gestegen. Het aantal opgerolde labs nam in 2020 met 18 gevallen toe tot 108 en het aantal opslagplekken met twintig tot 105. Vooral de stijging van het aantal methlabs is opvallend.

Intensivering

Volgens de landelijk portefeuillehouder drugs van de politie, Max Daniel, is het niet te zeggen of er ook echt meer laboratoria zijn. We hebben de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, en daarmee de aanpak van synthetische drugs, geïntensiveerd." Dat er meer laboratoria opgerold worden, kan ook daarmee te maken hebben.