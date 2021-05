Versoepelingen onduidelijk: samen zingen, boetseren of schilderen, mag het nou wel of niet?

Dat ze morgen open mogen vinden ze er heel fijn, maar met name voor de groepslessen voor volwassenen is er nog onduidelijkheid over de regels. "Zoals wij de regels begrijpen mogen we wel een groep van dertig mensen bij elkaar zetten, op anderhalve meter, maar mag niemand van ons les geven aan die groep", vertelt directeur Nynke van der Ploeg van Toonbeeld.

Zingen wordt sterk afgeraden

Voor zangeres en zangdocent (bij onder andere Toonbeeld) Marjolijn Polfliet blijft het ook onduidelijk. "Ik geef hier normaal les aan een koor van zo'n tien mensen, dat mag niet. Maar als ik mijn eigen koor van dertig mensen, dat niet is aangesloten bij een culturele instelling, wil lesgeven in de buitenlucht dan zou dat officieel mogen. Al wordt zingen nog sterk afgeraden."

Duidelijkheid bij Veiligheidsregio Zeeland?

De culturele instelling in Terneuzen heeft contact opgenomen met de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), maar werd daar nog niet veel wijzer van. De VRZ laat in een reactie weten dat kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte voor groepen nog niet mogelijk is. "We begrijpen dat het een teleurstelling is, ook al omdat versoepelingen in kunst- en cultuurbeoefening in binnenlocaties wel worden genoemd in stap 2 van het Openingsplan. Het gaat voorlopig om tweetallen (exclusief docent) in ruimtes waarin maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn", laat een woordvoerder weten.

Daarin zit 'm precies de verwarring voor Toonbeeld. "We mogen dus wel lesgeven aan vijftien koppels in één ruimte, maar niet aan dertig mensen die dezelfde les volgen. We hopen snel antwoord te hebben op die onduidelijkheid. Zo lang we niet zeker weten of iets wel of niet mag, wachten we ermee", besluit directeur Nynke van der Ploeg.

