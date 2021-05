Overdracht gesaneerd Thermphos-terrein is een feit

Dinro Hobbel (m) van VCB overhandigt sleutel van Themphoskantoor aan Daan Schalck (l) van North Sea Port. Recht gedeputeerde Jo Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

Voor het oude kantoor van Thermphos overhandige Dinro Hobbel, directeur VCB, een sleutel aan Daan Schalck, directeur van van North Sea Port. "Het is de sleutel van de achterdeur, jij kan er nu in, ik niet meer", zei Hobbel lachend.

Duurzaam

North Sea Port wil het terrein niet gaan gebruiken voor overslagbedrijven, want daar zijn er al genoeg van. Daan Schalck: "We willen dat de nieuwe gebruiker van het terrein het gaat gebruiken voor duurzame projecten zoals energietransitie en klimaatverbetering. En we kunnen hier banen creëren."

Drie tot vijf bedrijven

North Sea Port ziet liever een paar grote bedrijven komen, dan een tiental kleinere. "Anders krijg je weer een versnipperd bedrijventerrein met heel veel wegen, dat willen we niet. Dus liever drie tot vijf bedrijven." Er zijn al gesprekken met ondernemingen uit Nederland maar ook van daarbuiten. Welke dat zijn wil Schalck nog niet zeggen. "Ik verwacht wel volgend jaar een eerste deal en in 2022 de eerste successen."

Sameren doe je samen

Dinro Hobbel: "Ik kwam hier in 2017 toen de sanering al bezig was, uiteindelijk is de klus geklaard in 2020. En daar ben ik blij en trots op." Hij vertelt dat vanaf 2017 er een camera op het dak is gezet en dat het hele saneringsproces is gefilmd. De documentaire heet Saneren Doe Je Samen.

Bekijk hier onder de timelaps film van de sanering van Thermphos:

De sanering van Thermphos in het kort