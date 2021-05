Bergmann: 'Molukkenbrief geen zaak van burgemeester alleen'

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Wat is er aan de hand? Vorige maand werd er door 11 burgemeesters met een flinke Molukse populatie in de gemeente een brief aan het kabinet opgesteld waarin opgeroepen werd om het leed dat de Molukkers is aangedaan toen ze hier 70 jaar geleden aankwamen te erkennen. Zo'n 100 andere burgemeesters sloten zich aan bij de oproep, en traden op de voorgrond richting de media. Middelburg was één van de laatste gemeentes die dat deed, en liet de woordvoering over de brief doen door een wethouder. Dat schoot de Molukse wijkraad en een aantal politieke partijen in het verkeerde keelgat. Burgemeester Bergmann heeft er tot nu toe over gezwegen.

In eerste instantie wilden D66, PvdA en de SP vorige maand in de gemeenteraad een motie indienen, waarin de burgemeester werd opgeroepen om alsnog publiekelijk het leed van de Molukkers te erkennen. Maar de raadsvergadering liep uit en de motie werd aangehouden. Om niet tot eind mei te moeten wachten werd het onderwerp naar een commissievergadering verplaatst. Die was vanavond.

Waarom geen uiting van de burgervader?

Met een aantal vragen probeerden de commissieleden duidelijk te krijgen waarom Middelburg als enige gemeente een formeel collegestandpunt innam, in plaats van een uiting van de burgemeester als burgervader van alle inwoners. Volgens de vragenstellers zijn er in Middelburg voorbeelden geweest waarbij de burgemeester in soortgelijke kwesties direct handelde, zonder daar de wethouders bij nodig te hebben.

Molukkers komen naar Nederland toe 70 jaar geleden (foto: OZ)

Bergmann ontkende dat en stelde dat het college een eenheid vormt. Hij kon zich niet herinneren ooit iets dergelijks alleen beslist te hebben: "Leed erkennen is iets heel groots dus is zorgvuldigheid nodig. Ik vind dat het college hierbij betrokken moest worden. We zijn één geheel." De burgemeester had ook de indruk dat de Molukkers juist blij waren met het standpunt van het college: "Kennelijk is er geen overeenstemming tussen de leden van de wijkraad. Het spijt ons wanneer er andere verwachtingen zijn gewekt."

Niet beledigend bedoeld

Verder betreurde Bergmann dat het nu niet gaat om de inhoud, maar meer over de vorm. Wethouder Doorn inzetten was niet beledigend bedoeld. Juist de wethouder van integratie inzetten gaf volgens de burgemeester het juiste gewicht, omdat het erkennen van leed ging om de eerste generatie Molukkers die zich hier in Nederland een weg moesten vinden. "We moeten nu met de inhoud van de brief aan de slag", vindt de burgemeester.

De vraag die in de originele motie stond, of de burgemeester zich alsnog publiekelijk wilde uitspreken als burgervader over de inhoud van de brief, bleef onbeantwoord. "Ik heb zelf niet met de vertegenwoordiger van de wijkraad gesproken, maar ik wil best toezeggen dat ik met hem bel om het nog een keertje uit te leggen", zei Bergmann, " Dan zal ik ook nog vragen wat zij verder nog met die vorm willen."

