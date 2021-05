Slechts een enkeling spot de zeldzame huisgierzwaluw in Westkapelle

Rond het middaguur kregen vogelaars uit heel Nederland een melding op hun telefoon dat er een huisgierzwaluw rond vloog bij Westkapelle. En dus reden ze als de wiedeweerga naar de Schelpweg. Twee van hen zelfs uit Friesland. "Drie-en-een-half uur rijden voor niks, want we hebben de zwaluw niet gezien. Maar we wachten nog even want misschien komt ie nog terug."

'Zon is net zo zeldzaam nu'

Die hoop is voelbaar bij de andere ongeveer dertig vogelaars. Ook bij een man uit Den Haag die zichtbaar teleurgesteld is. "Ja, dan kom je hier aan en dan is ie weg, da's balen. Maar ja, dan geniet ik maar van de zon, want die is net zo zeldzaam op dit moment als de zwaluw." Een ander heeft de huisgierzwaluw wel eens gezien, in India. "Maar ik hoorde dat ie nu hier was, dus ik dacht ik ga even kijken, maar helaas. Ik wacht nu nog even, misschien vliegt ie een rondje", zegt de Schiedammer.

De huisgierzwaluw broedt in Afrika en van daar noordoostwaarts, richting het zuiden van India en Sri Lanka. De meeste populaties zijn standvogel, maar sommige populaties zoals die in Noord-Afrika zijn trekvogels die meer zuidelijk overwinteren. De huisgierzwaluw is een uiterst zeldzame dwaalgast in West-Europa. Er zijn tussen 2001 en 2011 vijf onbevestigde en twee zekere waarnemingen in Nederland.