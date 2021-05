Goedemorgen! Versoepelingen, Thermphos en zorgfamilie

Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. En sekswerkers mogen weer klanten ontvangen. Verder worden de terrastijden verruimd. De horeca mag buiten eten en drinken serveren tussen 06.00 uur en 20.00 uur. Verder blijven wel regels van kracht zoals afstand houden.

Toonbeeld is een instelling waar kunst-, cultuur- en muziekles wordt gegeven (foto: Omroep Zeeland)

Culturele instelling Toonbeeld is zo'n voorbeeld. De instelling mag weer open om kunst-, cultuur- en muziekles te geven, maar worstelt nog met welke lessen wel en welke niet gegeven mogen worden. "Zoals wij de regels begrijpen mogen we wel een groep van dertig mensen bij elkaar zetten, op anderhalve meter, maar mag niemand van ons les geven aan die groep", vertelt directeur Nynke van der Ploeg van Toonbeeld.

Sleutel overhandiging Thermphoskantoor (foto: Omroep Zeeland)

De grond van het voormalige Thermphosterrein in Vlissingen-Oost is officieel opgeleverd door Van Citters Beheer, verantwoordelijk voor de sanering, aan havenschap North Sea Port. Na een jarenlange sanering is de grond schoon en klaar voor gebruik. North Sea Port wil het terrein niet gaan gebruiken voor overslagbedrijven, want daar zijn er al genoeg van.

Zorgfamilie Van den Berg in gesprek met bewoners (foto: Omroep Zeeland)

Aan de eettafel van familie Van den Berg in Middelburg gaat het over niets anders dan de zorg. Het hele gezin, behalve vader Pascal, werkt voor Zorgstroom. Van jongs af aan nam moeder Willemien (41) haar kinderen mee op sleeptouw.

"Van kleins af aan heeft onze moeder ons geleerd dat je respect moeten hebben voor voor oudere mensen. Ze heeft ons geleerd dat je geduldig moet zijn bij mensen die hulpbehoevend zijn", aldus oudste dochter Amy (18). "Dat is wel echt de grootste les die we van onze moeder hebben geleerd."

Eendenkuikens (foto: Arjan van Lomwel, Goes)

Het weer

Het is duidelijk minder mooi weer dan gisteren. De kans op motregen neemt in de loop van de ochtend toe. Vanmiddag regent het eerst nog, maar later komen er geleidelijk aan opklaringen. Er waait een matige wind uit zuidwest tot west en het is zo'n dertien graden.