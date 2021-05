Een heel gezin besmet met ‘het zorgvirus’

Van jongs af aan nam moeder Willemien (41) haar kinderen mee op sleeptouw. "Van kleins af aan heeft onze moeder ons geleerd dat je respect moeten hebben voor voor oudere mensen. Ze heeft ons geleerd dat je geduldig moet zijn bij mensen die hulpbehoevend zijn", aldus oudste dochter Amy (18). "Dat is wel echt de grootste les die we van onze moeder hebben geleerd."

Besmet met 'het zorgvirus'

Vrijwel de hele familie Van den Berg is besmet met 'het zorgvirus'. Moeder Willemien werkt al bijna 25 jaar als verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) bij Zorgstroom. Haar oudste dochter, Amy, volgt een opleiding tot kindprofessional. Daarnaast werkt ze als verzorgingsassistente in zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere.

Lotte, Lisa, Amy en moeder Willemien (foto: Omroep Zeeland)

Haar jongere zussen, de tweeling Liza en Lotte (17), zijn na hun snuffelstage blijven werken in Buitenrust in Middelburg. "We werken nu allebei in de huiskamer", vertelt Liza. Samen met haar tweelingzus volgt ze de opleiding Verzorgende IG.

'Leuk dat ze zelf enthousiast zijn geworden'

Willemien had nooit gedacht dat al haar kinderen de passie over zouden nemen. "Het is van lieverlee zo gegroeid. Tijdens hun zoektocht naar een stage zijn de meiden bij mij terecht gekomen. Het geeft natuurlijk een vertrouwd gevoel, met je moeder werken. Dat ze zelf ook enthousiast zijn geworden voor een opleiding in de zorg, vind ik heel erg leuk."

Niet alleen de dochters van Willemien werken in de zorg. Ook zoon Collin (20) had een vakantiebaan bij woonzorgzorgcentrum Hof Mondriaan in Middelburg. Hij volgt momenteel de opleiding bestuurskunde.

(foto: Omroep Zeeland)

Voor vader Pascal is de zorgfascinatie van zijn gezin af en toe wel een punt van irritatie. "Wij zijn hele dagen met de zorg bezig, dus dan is het automatisch ook het onderwerp waar je hele dagen over praat", lacht Amy. "We raken er nooit over uitgepraat." Willemien is blij dat haar kinderen hun ervaringen met hun moeder delen. "Als ze thuiskomen met verhalen heb ik altijd een luisterend oor voor hen."

Geduldig en behulpzaam

Lotte denkt wel te weten waarom haar familie zo goed is in zorgen. "Ik denk dat wij allemaal heel geduldig zijn. We zijn ook heel behulpzaam, ook naar elkaar toe." Haar tweelingzus Liza vult aan: "Het mooiste aan de zorg is de omgang met mensen. Het respect wat je krijgt van de mensen en wat je ook weer aan hen teruggeeft. De mensen zijn afhankelijk van jou. Als jij het goed doet, dan is het goed. Ik zou het iedereen aanraden."