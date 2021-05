Multifunctioneel centrum Aardenburg maanden later open

De toekomstige inrichting van de Sint Bavostraat in Aardenburg. (foto: Bureau voor Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn)

De bouwer was op eigen houtje alvast begonnen met de sloop van de fundering van de voormalige basisschool Vorsterman van Oyen, terwijl hiervoor geen vergunning was afgegeven. In Aardenburg, en dus ook op deze locatie aan de Sint Bavostraat, ligt dat heel gevoelig, omdat er vrijwel altijd archeologische resten in de bodem zitten. Elke schep in de Aardenburgse grond, dieper dan veertig centimeter, moet worden gemeld, en waar nodig gedocumenteerd.

Niet de bedoeling

De gemeente legde de aannemer een sloopstop op, want het verwijderen van de fundering was - zachtjes uitgedrukt - 'niet de bedoeling', schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Eerst moest het archeologisch onderzoek klaar zijn. Het rapport kan elk moment binnenkomen. Dan beslist de gemeente welke vervolgstappen nodig zijn en kan zij de omgevingsvergunning afgeven.

Het ontwerp van het multifunctionele centrum in Aardenburg. (foto: Bureau voor Stedenbouw en Architectuur Wim de Bruijn)

De gemeente bouwt in Aardenburg een nieuw multifunctioneel centrum met basisschool Op Dreef, kinderopvang, sportzaal en dorpshuis. Het wordt een gebouw met een knipoog naar de Romeinse tijd waarvan in Aardenburg nog veel sporen zijn te vinden. De totale bouwkosten bedragen 6,5 miljoen euro. Dat was al twee miljoen meer dan eerst begroot, omdat de Aardenburgers heel graag wilden dat er ook een dorpshuis en sportzaal in zouden komen.

'Dit krijgt een staartje'

Of dat bedrag nog steeds genoeg is, is twijfelachtig. De vraag naar bouwmaterialen is sindsdien sterk gestegen en ook de bouwprijzen stijgen snel en fors. Dit merkte eerder ook de gemeente Hulst bij de verbouwing van het museum in Hulst, die 330.000 euro duurder uitpakt en een stuk soberder moet worden uitgevoerd. De gemeente Sluis overlegt momenteel met de aannemer over de extra bouwkosten maar ook over de gevolgen van de fout bij het sloopwerk. Wethouder Werkman: "Dit krijgt ongetwijfeld een staartje. Dat het meer gaat kosten, weet ik wel zeker."

Nieuw ontwerp

Omdat omwonenden van het multifunctioneel centrum bezwaren hadden tegen mogelijke inkijk vanaf de patiotuin op de eerste verdieping van het nieuwe gebouw, is de architect opnieuw gaan tekenen. Het gewijzigde ontwerp voor de buitenruimte gaat deze week naar de omwonenden, die hier opnieuw op kunnen reageren. Werkman hoopt dat dit ontwerp met extra beplanting hun goedkeuring kan krijgen.

Lekkages Op Dreef

De vertraging van de oplevering van het nieuwe MFD betekent niet dat de gemeente nog gaat investeren in het verouderde gebouw van basisschool Op Dreef dat met lekkages kampt, Werkman: "We gaan geen geld steken in een gebouw dat wordt afgebroken. We doen wat echt nodig is, maar we gaan echt geen nieuw dak leggen."