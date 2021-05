Kinderboerderijen weer open: 'De dieren hebben het knuffelen ook gemist'

(foto: De Klepperhoeve)

"Je boerderij is er om bezoekers te vermaken en kinderen kennis te laten maken met dieren. Zo fijn dat dat weer kan." Als het weer mee zit dan verwacht ze zeker dat het druk wordt. Voor de dieren zal dat weer even wennen zijn.

'De dieren riepen ons om te knuffelen'

"Niet alleen voor ons, maar ook voor de dieren was het een stuk stiller. Ik denk dat ze de aandacht wel weer leuk vinden en dat ze dat gemist hebben. Als we langsliepen of schoonmaakten dan 'riepen' ze. We knuffelen ze dan wel even, maar dat kan natuurlijk niet de hele dag", zegt Kooger.

Beheerder Milly Kooger van kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Ook al was er geen bezoek, stil hebben ze niet gezeten op de kinderboerderij. "De dierenverzorging gaat wel door, daar hebben we altijd onze handen vol aan. Verder hebben we wat zaken opgeknapt en het erf en de boerderij bijgehouden."

Registreren is verplicht

Wie naar de kinderboerderij gaat moet zich aan de poort registreren. Daar wordt een gezondheidscheck gedaan en moeten mensen een formulier invullen. "Bij ons krijgen ze een bezoekerspas, dan weten wij wanneer wij aan ons maximum zitten", zegt Kooger.