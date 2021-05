Digitaal Doen Zeeland: 'We jatten wat we jatten kunnen, de goede ideeën nemen we mee'

Bij het woord digitaliseren denken mensen vaak aan ingewikkelde dingen maar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen kleine dingen al veel verschil maken. Meer actief worden op sociale media en je administratie via een app doen bijvoorbeeld in plaats van op papier. Maar ook het gebruik van robots of drones in de landbouw zijn een paar voorbeelden.

Blijven ontwikkelen

Digitaal Doen Zeeland gaat daarom actief aan de slag om Zeeuwse ondernemers te inspireren, stimuleren en helpen bij die digitalisering. Projectmanager Rutger van der Male: "Zeeland loopt niet achter maar je moet blijven ontwikkelen. Dat is essentieel." Daarom worden bijvoorbeeld workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd en krijgen ondernemers praktische tips waar ze direct mee aan de slag kunnen. Er is ongeveer 350.000 euro voor beschikbaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Impuls Zeeland en Dockwize.

Karretjes met medicijnen

De bedoeling is dat bedrijven praktisch geholpen worden maar ook van elkaar leren, volgens Van der Male: "Er is veel kennis waar we niet van weten. Een zorgorganisatie zocht een manier om de karretjes waar medicijnen mee worden rondgebracht beter te organiseren. In gesprek met een grote autogarage bleek dat zij daar een goed systeem voor hebben want veel gereedschap van dat bedrijf ligt op vergelijkbare karretjes. Zo konden ze elkaar helpen."

Kennis van buiten Zeeland

Het project beperkt zich niet alleen tot wat er in Zeeland gebeurt op het gebied van digitalisering. Volgens Van der Male is het belangrijk dat bedrijven verder kijken dan hun neus lang is: "We zitten vlakbij Eindhoven en Delft. Daar is enorm veel technische kennis. Daar moeten we ook van profiteren. We jatten wat we jatten kunnen om het zo te zeggen. De goede dingen die we zien die nemen we mee."

Een boer houdt zijn gedigitaliseerde stallen in de gaten (foto: ANP)

Boekwinkel De Drvkkery in Middelburg heeft al een nieuwe stap gezet op het gebied van digitaliseren. Iets meer dan een jaar geleden liet eigenaar Jan de Vlieger de website vernieuwen. "Dat heeft enorm goed uitgepakt. Toen we dicht moesten vanwege corona is de omzet verveelvoudigd mede dankzij die website. We hebben ook gericht een plan gemaakt met de marketing op sociale media waardoor we mensen in de buurt veel beter kunnen bereiken."

Processen stroomlijnen

Twintig jaar geleden was De Drvkkery de eerste geautomatiseerde boekhandel als het gaat om het voorraadbeheer van Nederland. Dat leverde toen een voorsprong op ten opzichte van concurrenten maar daarna stond het digitale deel lang stil volgens De Vlieger. "We moesten terrein inhalen. Nu weten we precies welke spullen er binnenkomen en uitgaan. Welke dingen populair zijn en wat we wanneer moeten bestellen. Maar we hebben het ook zo geregeld dat de bestellingen iedere dag om vijf uur klaar staan om opgehaald te worden door de post. Dat zijn geen enorme digitale dingen maar het maakt wel een groot verschil in de bedrijfsvoering."

Digitaal Doen Zeeland start op 20 mei met een evenement waarbij oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos aanwezig zal zijn. Het project gaat drie jaar duren.