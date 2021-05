Terugblik op het Songfestival van 1961 met Greetje Kauffeld

Met dit nummer deed ze in 1961 mee.

Een handjevol Zeeuwen stond op het podium van het Songfestival. Als Kauffeld meedoet is ze al een 'songfestivalveteraan'. Als zangeres, bekend van Avro-orkest The Skymasters, doet ze mee aan de nationale voorrondes in '58, '59 en '60.

"Het is een ontzettende happening om mee te mogen maken. In 1961 was er een staking ofzo en toen hadden we geen nationale finale maar toen werd ik gelijk uitgekozen", zegt de zangeres. "Ik weet nog dat ik in Groningen was en ze mij toen de tekst hebben doorgegeven via de telefoon. Het ging allemaal zo apart dat hele gebeuren."

Was het een fijn liedje om te zingen?

"Het was best lastig zingen. Met die G: wat een dag, wat een dag. Dat klinkt allemaal zo hard. Ik geloof niet dat ik het toen zo geweldig vond. Naderhand heb ik het nog eens gezongen en ik ben het pas geleden gaan waarderen. Het is best een swingend liedje. Als het een andere tekst was geweest en niet zo hard had geklonken had ik het misschien gelijk leuk gevonden."

Op 18 maart 1961 was Kauffeld in Cannes voor het Songfestival. "Op de hotelkamer hebben we nog staan oefenen wat ik met mijn armen enzo moest doen."

Nederland won dat jaar niet het Songfestival, Luxemburg wel. Kauffeld eindigde met haar nummer op de tiende plaats. "Na afloop kwam er een man naar me toe. Dat bleek de echtgenote te zijn van Vera Lynn en hij zei dat ze graag met mij kennis wilde maken. Ze was heel erg enthousiast, dat is heel eervol. Zij zelf was zo beroemd, ook wereldwijd."

Elk jaar kijkt Kauffeld nog naar het Songfestival. "Als je er eenmaal aan hebt meegewerkt word je er steeds naartoe getrokken. Ik heb jaren gehad dat ik me afvroeg waarom ik zat te kijken. Ik vond het verschrikkelijk. Het ging niet meer om het liedje, maar om de act."

In haar carrière trad de jazz-zangeres op in binnen- en buitenland en werkte ze samen met grootheden als Toots Thielmans, Joey Bishop en Kurt Edelhagen. Ze groeide uit tot een populaire zangeres, met name in Nederland en Duitsland. Vanaf 1988 maakt de Zeeuwse saxofonist Jan Menu deel uit van haar vaste begeleidingstrio. Bij haar 40-jarig jubileum ontving Greetje Kauffeld op het North Sea Jazz Festival een Bird-Award en werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Op een gegeven moment won er een Noorse zanger met een viool (Alexander Rybak - Fairytale, red.). Toen was de sfeer weer eventjes terug. Ik dacht als we zo weer een beetje verder gaan is het goed, dat het niet meer alleen om die krankzinnige acts gaat."

