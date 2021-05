Kamer aan de slag met petitie over Hedwigepolder

Werkzaamheden in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Even leek het erop dat te weinig Kamerleden iets in de petitie zagen. "Ik vind het nog wat mager," merkte commissievoorzitter Atje Kuiken (PvdA) op toen zij tijdens de digitale vergadering vroeg wie de petitie wilden behandelen. Maar de stem van haar partijgenoot Joris Thijssen gaf de doorslag. Eerder had onder andere de SGP al laten weten de petitie te steunen.

Johan Robesin interviewt Gery de Cloedt voor zijn boek 'Alles voor de Hertogin' (foto: Omroep Zeeland)

Johan Robesin reageert verheugd op het nieuws. Het is nog lang niet duidelijk of het ook echt tot een parlementair onderzoek komt, maar een voorlichter van de commissie laat weten dat Robesin zijn petitie naar alle waarschijnlijkheid mag komen toelichten in een volgende vergadering. In ieder geval staat de Hedwigepolder weer op de politieke agenda.

Robesin strijdt samen met de voormalige eigenaar Gery De Cloedt al jaren tegen de onteigening van de polder. Tot nu toe tevergeefs. In 2018 stelde de Hoge Raad hen in het ongelijk. De ontpoldering van de Hedwige is inmiddels in volle gang.

