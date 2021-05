Internationaal archiefonderzoek leidt tot boek over capitulatie van Zeeland

De omslag van het boek van Goossens (foto: Ton Goossens)

Goossens is aan het boek begonnen, omdat het wat hem betreft een periode is die, tot nu, onderbelicht is gebleven. "Ik ging terug naar de bronnen en heb gekeken wat er bewaard is gebleven. Niet alleen in Nederland en in Zeeland, maar ook in Frankrijk, België en Duitsland.

"Er is best veel bewaard gebleven. Na de capitulatie werden heel veel commandanten verplicht om een rapport te schrijven. Duitsers hadden dagboeken, dus dat was makkelijk na te lezen. Ik heb veel gebruik gemaakt van het militaire archief, dan moet je door een brij van documenten heen, het ligt niet voor het pakken."

Opgedeeld in thema's

Om het leesbaar en behapbaar te maken heeft Goossens de informatie opgedeeld in thema's. "Ik had duizenden documenten. Die kun je niet lukraak achter elkaar plaatsen en publiceren."

Het boek gaat over de strijd in Zeeland die zeventien dagen duurde. Dat was een stuk langer dan in de rest van Nederland. "De Fransen zaten in de provincie en hadden geen zin om de gevechten op hun eigen grondgebied te voeren. Dat hadden ze geleerd van de verliezen en schade uit de Eerste Wereldoorlog. Daarom duurde het hier zo lang", legt Goossens uit.

