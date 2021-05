GGD optimistisch: vaccinatietempo wordt opgevoerd, besmettingen lopen terug

De GGD verwacht de komende tijd meer mensen te vaccineren (foto: ANP)

Op dit moment worden er door de GGD ongeveer 20.000 mensen per week gevaccineerd, eind deze maand zijn dat er 30.000 en begin volgende maand moeten dat er bijna 35.000 zijn. De GGD zegt er klaar voor te zijn om de komende tijd nóg meer mensen te vaccineren. "Als GGD zijn we goed voorbereid op de komst van meer vaccin. We werken daarvoor onder andere nauw samen met de Zeeuwse ziekenhuizen." De samenwerking houdt in dat bijna tachtig ziekenhuismedewerkers naast hun huidige baan op een vaccinatielocatie in Zeeland werken.

Hoeveel Zeeuwen er precies zijn gevaccineerd is niet met zekerheid te zeggen. De GGD Zeeland heeft sinds 15 januari tot en met vorige week 144.276 keer gevaccineerd. Het gaat hierbij om zowel de eerste als de tweede vaccinaties. Duidelijk is wel dat het totale aantal hoger ligt, omdat de cijfers van de huisartsen niet meegerekend worden, daar heeft de GGD geen zicht op.

Besmettingen lopen terug

Behalve het oplopend aantal vaccinaties heeft de GGD nog een reden om positief te zijn. Het aantal vastgestelde besmettingen is de afgelopen week flink teruggelopen. Vorige week werden er 876 besmettingen geregistreerd, de week ervoor waren het er 1.147. De meeste besmettingen zijn geconstateerd in Reimerswaal (146) en Tholen (144). Die gemeenten staan de laatste weken ook hoog in de landelijke lijst als het gaat om besmettingen per 100.000 inwoners.

Het aantal afgenomen testen neemt de laatste weken ook af. In de week van 10 tot en met 16 mei lieten 5.822 Zeeuwen zich testen in een teststraat van de GGD, dat is het laagste aantal sinds eind februari.