Codewoord bij melden van huiselijk geweld wordt in Zeeland nauwelijks gebruikt

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen door te vragen naar 'Masker 19' bij de apotheek, de apotheker hulp in laten schakelen. De apotheker neemt dan bij acute gevallen contact op met de politie en met Veilig Thuis Zeeland.

Het codewoord is een initiatief van Veilig Thuis, het ministerie en apothekersorganisatie KNMP, die zich in deze coronacrisis extra zorgen maken over huiselijk geweld. Hulpverleners vermoeden dat het aantal gevallen van huiselijk geweld stijgt, maar het aantal meldingen stijgt niet.

Een oplossing voor 'de drempel'

Dat er maar weinig of nog geen Zeeuwen gebruik hebben gemaakt van het codewoord 'Masker 19' kan de Middelburgse apotheker Ahmed Safi zich voorstellen. "Ik denk dat het best een drempel is als je huiselijk geweld meemaakt, om dan hier aan de balie om Masker 19 te vragen", zegt hij. "Maar je moet je wel beseffen dat het een van de vele tools is, niet de enige."

En op die drempel, heeft de apotheker iets bedacht. "Ik denk toch dat 'Masker 19' een hele goede toevoegende functie zou kunnen hebben voor het melden van huiselijk geweld. Als slachtoffer hoef je hier niet het codewoord bij de balie te zeggen. Je kunt ook een briefje in de brievenbus stoppen met het codewoord en jouw gegevens daarop, of je geeft het aan bij onze bezorgers die bijvoorbeeld de medicijnen komen brengen. Er zijn zo veel andere manieren mogelijk."

Apotheker Ahmed Safi achter een scherm in zijn praktijk. (foto: Omroep Zeeland)

Het kan ook zijn dat het codewoord niet veel wordt gebruikt omdat het nog onbekend is. "Maar daar zitten natuurlijk twee kanten aan", zegt Safi. "Aan de ene kant is het goed dat niet iedereen het codewoord kent", vertelt hij. "Geweldplegers kunnen dan het codewoord herkennen en dan heeft een slachtoffer er nog niets aan. Aan de andere kant is het een jaar geleden dat apothekers en assistenten in aanraking zijn gekomen met 'Masker 19', door de campagne die toen gevoerd is. Een opfriscursus zou wel gepast zijn."

Belronde door Zeeland

Uit een belronde langs twintig verschillende apotheken door heel Zeeland blijkt dat andere apothekers de standpunten van Safi beamen. "Toen het net onder de aandacht werd gebracht, waren we ermee bezig natuurlijk, maar sindsdien niet meer. Ik zou echt de protocollen op moeten zoeken", aldus een apothekersassistente.

Andere apothekers en hun assistenten reageerden: "ik was bijna weer vergeten wat het was, we zijn er in al die tijd nooit mee in aanraking gekomen."

"Hoe meer hoe beter"

Toch serveert de Middelburgse apotheker Safi 'Masker 19' niet af. "Een opfriscursus zou goed zijn, dat is nooit verkeerd. Maar je moet 'Masker 19' zien als een extra manier om meldingen te kunnen maken van huiselijk geweld. En hoe meer manieren er zijn, hoe beter."