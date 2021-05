Opluchting bij sportschoolliefhebbers: 'Thuis sporten is niet hetzelfde'

Tommie Radstake was er naar eigen zeggen de avond van tevoren zenuwachtig van. "Maar ik ben er nu en het is echt gewéldig!" Want thuis sporten is volgens Radstake niet hetzelfde. "Ik heb wat gewichten aangeschaft, om thuis aan de slag te gaan. Maar dat is écht niet hetzelfde als in de sportschool. Hier raak je echt gemotiveerd door de andere mensen die je om je heen ziet sporten. Voor mij is dat echt onbeschrijfelijk!"

'Nog nét niet de champagne opengetrokken'

Wie ook blij is met de heropening is manager Angelique Baaij. "We hebben nog nét niet de champagnefles opengetrokken, maar zowel de medewerkers als de gasten hebben het echt ontzettend gemist. Er stonden vanmorgen vroeg bij de opening al sporters te wachten op de stoep!"

En het zijn echt niet alleen de spierbundels die blij zijn om weer in de gewichten te hangen. Zo traint Rob Maller uit Zierikzee er voor een triatlon in juli. "Het is echt heerlijk om weer aan de slag te kunnen gaan. Vooral ook omdat ik weer kan gaan zwemmen in het zwembad. Dat heb ik al heel lang niet meer kunnen doen. Ja buiten, in de zee. Maar dat was mij toch echt iets te fris!"

Eenmaal in het water is het even wennen, maar tegelijkertijd ook een opluchting dat het weer kan. "Het is echt heerlijk! Het maakt heel je lijf onbelast en soepel. Er kan eigenlijk niets tegenop, zwemmen!"