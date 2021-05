Bijna honderd nieuwe coronabesmettingen in een dag

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste bevestigde besmettingen, 22 in totaal, kwamen er bij in de gemeente Schouwen-Duiveland, gevolgd door Tholen met 17, Goes met 12 en Reimerswaal met 11 nieuwe besmettingen. In Veere werd het afgelopen etmaal niet één coronabesmetting ontdekt. Eén patiënt moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van Reimerswaal.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 15 mei zo 16 mei ma 17 mei di 18 mei wo 19 mei Borsele 4 2 2 1 4 Goes 16 8 12 13 12 Hulst 2 6 0 5 2 Kapelle 2 5 2 0 6 Middelburg 8 15 11 11 3 Noord-Beveland 2 4 2 1 2 Reimerswaal 25 24 12 22 11 Schouwen-Duiveland 8 13 10 11 22 Sluis 4 3 3 2 6 Terneuzen 9 10 6 15 8 Tholen 19 31 13 17 17 Veere 3 3 1 1 0 Vlissingen 11 7 7 15 16 Totaal Zeeland 113 131 81 114 99

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's. Daaruit blijkt dat de zevendagenlijn in bijna alle regio's daalt. Alleen het aantal besmettingen in Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, stijgt iets.

Als je kijkt naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - waar het RIVM mee rekent - staan Reimerswaal en Tholen op plek één en twee van alle Nederlandse gemeenten. In Reimerswaal gaat het om 582 en Tholen om 537 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week. Die gemeenten kleuren dan ook donkerrood op onderstaande kaart waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners voor iedere gemeente te zien is.

Relatief het minst aantal besmettingen in Zeeland zijn in Veere geconstateerd: 55 per 100.000 inwoners.

