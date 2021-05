Waar zijn ze gebleven, die goedkope huizen?

In Zeeland zakt het aanbod (foto: Omroep Zeeland)

Van die negentien woningen in de kern Goes die de Funda-statistiek officieel telt, blijken er, als je ze op de site wil bekijken, ook nog eens meer dan de helft alweer onder voorbehoud verkocht. Want het is niet alleen een kwestie van minder huizenbezitters die hun huis bij de makelaar in de etalage zetten, het is ook de vlotte verkoop van voordelige huizen die de aantallen laten zakken.

Boven de Westerschelde gaat het sneller

Omroep Zeeland heeft de Funda-statistiek van de laatste twaalf maanden, per week op een rij gezet. Dan blijkt dat de keus uit goedkopere huizen (dus minder dan 2,5 ton) vooral boven de Westerschelde snel slinkt. Maar ook in Zeeuws-Vlaanderen gaat de daling onmiskenbaar door.

De afname benoorden de Westerschelde blijkt vooral veroorzaakt te worden door de koopwoningmarkten in Goes en Middelburg die de sterkste trend omlaag laten zien. Alle cijfers (met jaar en weeknummer in de popup) betreffen de huizen en de appartementen samen. Iedere week tussen woensdagmiddag en donderdagmiddag is het Zeeuwse Funda-aanbod geregistreerd.

Alleen de kernen

Voor onderstaande grafiek is per genoemde plaats alleen naar de kern zelf gekeken. De soms uitgestrekte buitengebieden met veel kleinere dorpen of stadjes zijn dus niet in deze grafiek betrokken.

Het gaat in Zeeland om steeds kleinere percentages van het koopwoningbezit dat wordt aangeboden.

Verschillen worden groter

Maar de verschillen aan weerszijden van de Westerschelde worden groter. Ging het een jaar geleden nog om respectievelijk 2,2 en 2,3 procent van het koopwoningbezit ten noorden en ten zuiden dat op Funda te koop stond, inmiddels is dat benoorden gedaald naar 1,2 procent en in Zeeuws-Vlaanderen is het 'maar' gedaald tot 1,8 procent.

Zeldzaam in Goes: huis onder 250.000 euro (foto: Funda)

In het duurdere segment, dus boven een vraagprijs van 250.000 euro, is de markt in Zeeuws-Vlaanderen al een hele tijd stabiel. In Midden- en Noord-Zeeland is het aanbod inmiddels, na een sterke daling, alweer een paar weken stabiel.

Het woord 'stabiel' is bepaald niet van toepassing op de huizenmarkt in de vijf grotere kernen in Zeeland. Overal het algemeen is er weliswaar een daling waarneembaar, maar met name in Goes en Vlissingen zijn er ook (incidentele) ontwikkelingen omhoog.

Grens gepasseerd

Vooral opvallend is de sterke toename van woningen op de Goese koopwoningmarkt in de laatste weken. Het valt niet uit te maken waardoor dit komt. Het kan gaan om méér mensen die hun huis willen verkopen of om een stagnerende verkoop. Maar het zou ook kunnen zijn dat veel vraagprijzen omhoog zijn gegaan en de grens van 250.000 euro zijn gepasseerd.