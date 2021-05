De tapuit is weer in Zeeland: 'We hopen dat ze nu hier blijven om te broeden'

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap hebben de handen ineen geslagen om de tapuit weer naar Zeeland te halen: "Jaren geleden zaten er honderden tapuiten in Zeeland. Daar is nu niets meer van over. Daar willen we verandering in aanbrengen met deze nestkasten", legt Jacco Walhout van Het Zeeuwse Landschap uit.

Normaal gesproken broedt de tapuit in konijnenholen, maar doordat de konijnen door ziektes uitsterven, hebben ze geen goede broedplaats meer. Ze vliegen nog wel ieder jaar door Zeeland, maar ze blijven niet om te broeden. De nestkasten moeten ervoor zorgen dat dat wel gebeurt.

5 tapuiten gespot

De Provincie Zeeland heeft de nestkasten gefinancierd en dat blijkt niet voor niets: "In de Zeepeduinen bij Nieuw-Haamstede hebben we nu vier paar tapuiten gespot en ook in natuurgebied Oranjezon zat gisteren een paartje. Het gaat dus de goede kant op", vertelt boswachter Tijmen den Ottelander van Natuurmonumenten.

Tijmen den Ottelander (links) en Jacco Walhout (rechts) zijn blij de tapuit te hebben gespot (foto: Omroep Zeeland)

Of de tapuiten de nestkasten ook echt al gevonden hebben, is nog even de vraag: "We spotten de tapuiten in de buurt van de nestkasten, maar we hebben nog niet gezien of ze er echt in zitten. Vaak duurt dat ook wel een jaar voordat ze aan de kasten gewend zijn. Ze zitten nu vooral in en rond de bunkers in de Zeepeduinen. We moeten dus nog even geduld hebben", aldus Walhout.

Den Ottelander hoopt dat de tapuiten de Zeeuwse natuur de komende tijd als broedplek gebruiken: "Dat broeden zou rond deze tijd moeten gebeuren. Dan vliegen ze druk rond met voedsel. Dat hebben we nog niet gezien, maar de natuur is wat later dit jaar. We houden dus nog hoop dat we over een paar weken kleintjes hebben. Ik heb nog nooit een jonkie van een tapuit gezien, dus dat zou heel bijzonder zijn!"

