Rachelle was slachtoffer van huiselijk geweld: 'Wat er ook wordt bedacht, melden blijft moeilijk'

"Moet je je voorstellen: je komt binnen in zo'n grote apotheek, overal mensen om je heen, schermen, mondkapjes en dan moet jij 'Masker 19 zeggen!?' Dat had ik nooit gedaan", zegt Rachelle. "En daarnaast, mijn ex-man ging waar ik ging, ik had nooit alleen bij die apotheek gestaan. Dan voel je je echt niet veilig genoeg om 'Masker 19' te zeggen."

'Vaak begon het met een duwtje'

Rachelle zat jarenlang in een relatie waarin ze zowel mentaal als fysiek mishandeld werd. "Zoiets gaat heel geleidelijk: je grenzen worden langzaam verlegd. Hij was niet altijd gemeen. Vaak begon het met een duwtje, was 'ie weer weken poeslief en dan begon het allemaal weer opnieuw. Je blijft leven in die droom: hij kan ook lief zijn. Daar hield ik aan vast."

Je wordt een leugenaar: een gebroken arm? Dat komt omdat ik ben gevallen, niks aan de hand." Rachelle Verhage over huiselijk geweld

Rachelle verhuisde al snel de provincie uit en werd compleet afgezonderd van haar vrienden en familie. Ze kreeg van haar man een minimaal bedrag aan zakgeld waarmee ze wekelijks de boodschappen kon doen. "Ik kon van dat bedrag geen treinkaartje kopen, dus vluchten was geen optie. Ik werd compleet afhankelijk van die man."

Smoesjes en liegen

Vanwege die afhankelijkheid begon Rachelle ook met liegen. "Wie moet je vertrouwen? Je hoopt gewoon zo dat degene waarop je zo verliefd was, weer wordt zoals jij het voor je zag. Maar daarvoor in de plaats wordt je een leugenaar, je verzint smoesjes. Een gebroken arm? Dat komt omdat ik ben gevallen, niks aan de hand."

Rachelle met botbreuken door het huiselijk geweld van haar ex-man. (foto: Omroep Zeeland)

Door alle controle ging Rachelle eigenlijk niet alleen op pad. Een uitstapje in haar eentje naar de apotheek was dan ook vreemd geweest. En dus was het vragen om 'Masker 19' ook niet mogelijk. "Er zitten zo veel mannen en vrouwen in dezelfde situatie als ik toen zat. Zij hebben ook die kans niet en daarom denk ik dat er meer opties moeten komen om het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken", zegt Rachelle.

Betrek vrienden en familie erbij

"Ik denk zelf dat een campagne om het melden van huiselijk geweld te stimuleren meer kans maakt als je de groep rondom degene die te maken heeft met huiselijk geweld gaat informeren. Vrienden en familie, informeer ze over de signalen van huiselijk geweld, waar zij op moeten letten. Als je zelf huiselijk geweld meemaakt, stap je eerder af op iemand die vertrouwd is."

'Masker 19' Aan het begin van de coronacrisis kwamen Veilig Thuis, het ministerie en apothekersorganisatie KNMP bij elkaar om een het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. De organisaties maakten zich zorgen over een stijging van huiselijk geweld tijdens de lockdowns. De oplossing: 'Masker 19', een codewoord waarbij slachtoffers hulp in kunnen schakelen via hun apotheker. Maar uit een belronde langs twintig apothekers in Zeeland blijkt dat codewoord in onze provincie niet te werken of gewoonweg nog onbekend.

Rachelle is zelf ook via vrienden uit haar gewelddadige situatie gekomen. Oplettende vrienden bleven aanhouden, wonnen het vertrouwen van haar ex-man en zorgden ervoor dat zij tijd alleen met Rachelle konden doorbrengen zodat ze konden vragen hoe het écht ging. "Ze zagen mijn angst, ze zagen mijn blauwe plekken en zij hebben mij sterker gemaakt. Ze hebben elke keer tegen mij gezegd: wij zijn er voor je. Vertel het op jouw tijd en vertrouw ons."

Handgebaar 'Signal for help'

De Middelburgse weet daarnaast wel dat niet iedereen in een situatie zit waarbij er fysiek vrienden langs kunnen komen bij slachtoffers van huiselijk geweld. Daarom is ze blij met een andere nieuwe tool, die het melden makkelijker maakt: 'The International Signal for Help'. "Dat is een bepaald handgebaar dat je kunt gebruiken tijdens het facetimen met vrienden of in bijvoorbeeld een vergadering van je werk", vertelt Rachelle.

'Signal for Help', een handgebaar om huiselijk geweld te melden. (foto: Canadian Womens Foundation)

Rachelle denkt dat het handsignaal een mooie aanvulling of alternatief kan zijn op 'Masker 19'. "Je durft jezelf eerder open te stellen naar mensen die je kent, dan naar een apotheker. Daarom vind ik dit zo'n mooi gebaar", vertelt ze. "Maar, wat er ook wordt bedacht, het melden van huiselijk geweld blijft altijd moeilijk en een hele drempel."

Met die gedachte wil Rachelle er voor de mannen en vrouwen om haar heen zijn, die hetzelfde meemaken. Ze helpt via haar Instagram vrouwen in soortgelijke situaties. "Mannen of vrouwen die zoiets meemaken hebben soms gewoon een luisterend oor nodig. Vanuit ervaring kan ik ze dat geven. Dat is in ieder geval iets wat ik kan doen en dat is mooi."

Wil u zelf en melding maken van huiselijk geweld of kent u iemand die in deze sitatie zit? Dan kunt u terecht bij de apotheek, contact zoeken met naasten via het bovengenoemde handgebaar, of contact zoeken met Veiligthuis via www.veiligthuiszeeland.nl of bellen naar 0800-2000.

