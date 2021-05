Marie-Paule woont ingebouwd en appt vrienden om te horen wat voor weer het is

Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

Nog een minuut of vijf naar haar appartement in het centrum van de Aziatische metropool is het. Het is er dusdanig volgebouwd dat ze er weinig van meekrijgt als de zon schijnt, vertelt ze. "Ik ben er inmiddels aan gewend. Soms als ik vrienden aan de lijn heb, vraag ik: wat voor weer is het vandaag?" Lachend: "Dat is een beetje een grapje, maar ik krijg er ook echt niet veel van mee. Om erachter te komen of het bewolkt is of de zon schijnt moet je echt de straat op en dan naar boven kijken. Dan is het makkelijker of even een appje te sturen, haha."

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Zonnestralen

Een groot verschil met Axel beaamt ze, waar ze in de tuin kan zitten en dan de vogeltjes hoort fluiten. "Maar als ik de metro of een taxi neem en een kwartiertje buiten de stad kom, zit ik in mooie natuur. Ook de stranden hier zijn mooi. Als ik een dag vrij ben, geniet ik echt van de zonnestralen op mijn huid."

Prachtig uitzicht

Vandaag was een prachtige dag. "Dat weet ik omdat ik de hele dag in ons restaurant op de vijfentwintigste verdieping met prachtig uitzicht was. Daar krijg je het weer dus wél heel goed mee. Ik baal dat ik niet buiten ben geweest."

Luister hier naar het gesprek met Marie-Paule vanuit de taxi:

Marie-Paule woont in zo'n dichtbebouwd gebied dat ze weinig van het weer meekrijgt