Robin de Groot bij de start van Digitaal Actief Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Robin de Groot uit Goes is één van de vijftien deelnemers die meedoet aan de start van de pilot. Hij heeft een lichamelijke beperking, en woont in een begeleidwonencomplex van het Gors. "Ik vind het wel fijn dat dit kan. Zeker nu in deze tijd. En ik ga er zeker gebruik van maken, als het regent bijvoorbeeld."

Ambassadeur

Maar De Groot doet ook mee om te kijken of dit platform goed toegankelijk is voor slechthorenden, slechtzienden of mensen met een verstandelijke beperking. "Ik ben gevraagd door het platform, omdat ik ambassadeur van Zeeland ben van de Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB). Dat is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking."

Zijn eerste indruk van Digitaal Actief Zeeland is goed. "Alleen moet er niet te veel gepraat worden, want voor mensen met concentratieproblemen, zoals ik, is dat niet vol te houden. Maar het komt allemaal wel goed."

Van alles te doen

De deelnemers aan het Digitaal Actief Zeeland kunnen naar keuze bijvoorbeeld alleen een cursus Engels volgen, een tour door het Rijksmuseum maken, maar ook een activiteit met anderen doen zoals een bingo. Want juist door de coronacrisis kunnen ouderen en mensen met een beperking veel minder gebruik maken van fysieke dagbesteding, en elkaar dus ook niet ontmoeten, terwijl dat voor die mensen erg belangrijk is. De pilot Digitaal Actief Zeeland loopt tot oktober.

Luister hier naar het verslag van de start:

Mensen met beperking krijgen via nieuw digitaal platform weer contact met elkaar