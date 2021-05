Skihal weer open, lange latten kunnen weer onder

Holvoet is operational manager van de skihal en zeer blij dat de hal weer open is. "Het heeft lang genoeg geduurd, we hebben door de sluiting het volledige winterseizoen gemist, dus het is heerlijk dat we weer open zijn." Er mag vanwege de coronaregels per piste met maximaal dertig mensen geskied worden, en er moet worden gereserveerd.

'Het is super fijn'

De snowboarders die er waren, een stuk of zes, waren allemaal enorm blij. Twee meiden uit België waren na vijf maanden stilstaan uitzonderlijk blij. "Ik ben de dag voor de sluiting nog geweest en daarna niet meer, dus het is super fijn om weer te snowboarden."

Katja uit Hoek vindt het echt geweldig. "Ik heb hier vijf maanden op gewacht. Dir is echt mijn tweede huis, ik ben er nu weer elke dag."